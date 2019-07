Nintendo: Neues Switch-Modell mit größerem Akku

Panagiotis Kolokythas

Nach der Switch Lite hat Nintendo nun ein weiteres Modell der Switch-Konsole angekündigt. Das kann das neue Modell...

Vergrößern Das neue Switch-Modell kommt mit größerem Akku

Knapp eine Woche nach der Vorstellung beitrag_id link 2440987 der Nintendo Switch Lite hat das Unternehmen nun ein weiteres Modell der Switch vorgestellt. Nintendo Japan kündigt das neue Modell in url link https://twitter.com/Nintendo/status/1151463285964730369 diesem Tweet _blank an. Es wird dann ab August in Japan erhältlich sein.

Wichtigste Änderung im Vergleich zum Vorgängermodell: Das neue Switch-Modell hat einen deutlich größeren Akku als die bisher verfügbare Switch. Laut dieser deutschen Nintendo-Seite steigt die Akkulaufzeit von bisher 2,5 bis 6,5 Stunden auf 4,5 bis 9 Stunden. Zum Vergleich: Bei der Switch Lite liegt die Akkulaufzeit zwischen 3 und 7 Stunden. Noch konkreter: Laut Nintendo kann Legend of Zelda: Breath of the Wild auf dem neuen Switch-Modell etwa fünfeinhalb Stunden unterwegs gespielt werden, während auf dem alten Modell die Spieldauer bei etwa drei Stunden liegt.

Nintendo bezeichnet das neue Modell als Nintendo Swich (MOD. HAC-001-01) im Gegensatz zum ursprünglichen Modell Nintendo Switch (MOD. HAC-001).



Weitere Details zum neuen Switch-Modell verrät Nintendo nicht. Unklar ist daher, ob die Verlängerung der Akku-Laufzeit ausschließlich durch eine größere, bessere Batterie oder auch durch andere Hardware-Änderungen erzielt wird. Denkbar wäre beispielsweise der Einsatz eines aktuelleren Nvidia-Tegra-Prozessors.

Im Gegensatz zur Switch Lite gibt es das neue Switch-Modell aber mit Docking-Station und damit können die Spiele auch mit höherer Auflösung und besserer Performance auf dem Fernseher gespielt werden.

Die Switch Lite wird ab dem 20. September in Deutschland erhältlich sein. Die neue Nintendo Switch mit verbesserter Akkuleistung kommt in Japan im August auf den Markt. Auf der deutschen Nintendo-Seite finden sich derzeit keine Informationen darüber, ab wann das neue Switch-Modell mit größerem Akku hierzulande angeboten wird. Wir reichen die Information nach, sobald sie uns vorliegt

