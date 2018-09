Nintendo: Kabellose NES-Controller für Switch-Konsole

Zum bevorstehenden Launch von Nintendo Switch Online kündigt Nintendo neue NES-Kontroller für seine Konsole an.

Die neuen NES-Controller können nur von Nintendo-Switch-Online-Abonnenten gekauft werden.

In der nächsten Wochen startet Nintendo mit Nintendo Switch Online einen eigenen Online-Dienst für seine Switch-Konsole. Im Stile von Xbox Live Gold und PlayStation Plus bekommen Nutzer gegen eine Monats- oder Jahresgebühr in Höhe von 3,99 bzw. 19,99 Euro Cloud-Savegames und eine Spiele-Bibliothek mit NES-Klassikern. Um die Online-Multiplayer-Modi von Switch-Spielen nutzen zu können, ist ein Switch-Online-Abo ebenfalls zwingend notwendig.

Für das passende Retro-Gefühl beim Spielen der NES-Klassiker, hat Nintendo heute neue kabellose NES-Controller für seine Switch-Konsole angekündigt . Die Eingabegeräte sind nur im 2er-Paket exklusiv für Nintendo-Switch-Online-Abonnenten verfügbar und können ab 18. September zum Preis von 59,99 US-Dollar vorbestellt werden. Die Auslieferung soll Mitte Dezember 2018 erfolgen.

Folgende NES-Spiele sind zum Launch des Online-Dienstes bei Nintendo Switch Online verfügbar:

Ghosts ’n Goblins

Excitebike

Tecmo Bowl

Yoshi

Double Dragon

Gradius

Ice Hockey

River City Ransom

Pro Wrestling

Baseball

Balloon Fight

Donkey Kong

Dr. Mario

Ice Climber

The Legend of Zelda

Mario Bros. Soccer

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 3

Tennis

