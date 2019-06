Nintendo Dr. Mario World bald für iOS und Android erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Nintendo hat verraten, ab wann sein nächstes Android-/iOS-Spiel Dr. Mario World erhältlich sein wird.

Vergrößern Nintendos Dr. Mario World erscheint am 10. Juli für Android und iOS.

Das nächste Nintendo-Spiel für Android und iOS wird mit Dr. Mario World ab dem 10. Juli erhältlich sein. Das hat Nintendo nun mitgeteilt und liefert auch ein Gameplay-Video, in dem zu sehen ist, was die Spieler bei diesem Action-Puzzle-Spiel erwartet. Nintendo hatte das Spiel selbst bereits im Februar zum ersten Mal vorgestellt und die Veröffentlichung im Sommer in Aussicht gestellt.



Dr. Mario World kann hier im Google Play Store und hier im iTunes Store bereits vorbestellt werden. Die Spieler werden dann informiert, sobald das Spiel verfügbar ist. Dr. Mario World wird kostenlos erhältlich sein und Spieler können auch gegeneinander antreten. Es wird aber auch Ingame-Käufe geben.

In Dr. Mario World muss der Spieler mit Kapseln Viren beseitigen. Sobald drei Objekte der gleichen Farbe aufeinander treffen, werden sie vom Spielfeld entfernt. In besonders kniffligen Situationen können Spezialfähigkeiten eingesetzt werden, um hartnäckige Viren zu bekämpfen. An Freunde können Herzen gesendet werden, die ihnen beim Spielen helfen. Außerdem wird es auch einen Versus-Modus geben, bei dem man gegen andere Spieler antreten kann.



Das erste Spiel der Reihe Dr. Mario erschien im Jahr 1990 für das Nintendo Entertainment System (NES). Später folgten auch Varianten wie Dr. Mario 64 für das Nintendo 64, Dr. Mario: Miracle Cure für den Nintendo 3DS und Dr. Luigi für die Wii U.