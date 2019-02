Nikes smarte Sneaker werden durch Android-Update zerstört

Denise Bergert

Nikes selbstschnürende Sneaker werden per App gesteuert. Beim neuen Android-Update droht allerdings ein Brick der Schuhe.

Vergrößern Bei den Nike Adapt BB kommt es per Android-Update zu Problemen. © Nike

Stattliche 350 US-Dollar müssen Sneaker-Fans für die neuen Nike Adapt BB berappen. Per zugehöriger App kann der Sitz der Schuhe angepasst und die Farbe der integrierten LEDs individuell eingestellt werden. Mit dem Verkaufsstart in den USA veröffentlichte Nike auch ein Firmware-Update, das per iOS- oder Android-Smartphone aufgespielt werden kann. Während die iOS-Fassung der App reibungslos funktioniert, kam es in den vergangenen Tagen bei zahlreichen Android-Nutzern zu Problemen.

Im Play Store klagen Nutzer über Verbindungsprobleme zwischen App und Schuhen. Bei einigen spricht nur einer der beiden Schuhe auf die App-Steuerung an. Bei wieder anderen Nutzern wurden die Passform-Funktionen der beiden Sneaker nach dem Aufspielen der Firmware per Android-App komplett lahmgelegt. Bei einigen verärgerten Käufern funktioniert das Passform-Feature nach dem Update hingegen nur noch bei einem Schuh. Ihrem Ärger machen die Android-Nutzer im Kommentar-Bereich der Android-App Luft. Nike wollte sich bislang nicht zu den Problemen äußern. Unklar ist, ob sich die Android-Probleme mit einem Update beheben lassen oder ob Nike bei den funktionsuntüchtigen Sneakern für Ersatz sorgen muss.