Nike: Neue Sneaker mit Playstation-5-Design

Denise Bergert

Nike Basketball hat sich erneut mit NBA-Star Paul George und Sony zusammengetan, um einen Playstation-Sneaker zu entwerfen.

Vergrößern Der PG 5 PlayStation 5 Colorway erscheint am 14. Mai. © Nike

Der Sportartikel-Hersteller Nike hat sich erneut von Sonys Spielkonsolen-Familie inspirieren lassen. Nike Basketball, Sony und NBA-Star Paul George haben in dieser Woche ein neues Sneaker-Modell vorgestellt . Der PG 5 PlayStation 5 Colorway orientiert sich am Design der Playstation 5 und wurde in Kooperation mit den Designern der Konsole - darunter auch Yujin Morisawa - entwickelt.

Der Sportschuh ist größtenteils in Weiß gehalten. Das Innenfutter, die Zunge sowie die Schnürsenkel sind Schwarz. Die hervorgehobenen Formen an den Sohlen sollen an den Dualsense-Controller erinnern, die schmale blaue Umrandung an die LED-Leiste der Playstation 5. Auf den Schuhen finden sich außerdem das Playstation-Logo, das Nike-Logo und das Logo von Paul George. Der Verkauf der PG 5 PlayStation 5 Colorway soll laut Nike am 14. Mai 2021 starten. Was die Sportschuhe kosten sollen, ist allerdings noch nicht bekannt.

In den vergangenen Jahren hatten Sony, Nike und Paul George bereits für die Sneaker Nike PG1 und Nike PG 2.5 kooperiert. Während die PG1 fast komplett in Schwarz mit Space-Design gehalten waren, orientierten sich die Nike PG 2.5 am 90er-Jahre-Design der ersten Playstation.