Niedlicher Simpsons-TV spielt Simpsons-Folgen ab

Ein Bastler hat einen niedlichen kleinen Simpsons-TV gebaut, der auch Simpsons-Folgen abspielen kann.

Vergrößern Der Mini-Simpsons-TV ist nicht nur süß, er funktioniert auch © Reddut

Der Reddit-Nutzer "buba447" sorgt grade in diesem Beitrag für Schmunzeln und Begeisterung nicht nur unter den Fans der Zeichentrick-Serie "Die Simpsons". Er hat nämlich den in der Serie vorkommenden knuffigen Fernseher in einer Miniatur-Form nachgebaut. Und das in einer voll funktionsfähigen Fassung. Der Mini-Simpsons-TV in Handflächengröße lässt sich einschalten und auch der Drehknopf zur Lautstärkeregelung funktioniert. Aber das ist noch nicht alles: Auf dem Simpsons-TV können Folgen von elf Staffeln der Zeichentrickserie abgespielt werden. Eine Internet-Verbindung ist dafür nicht notwendig.

Realisiert hat der Bastler dies laut eigenen Angaben mit einem 3D-Drucker und einem Raspberry Pi Zero ( hier günstig im PC-WELT-Preisvergleich kaufen ). In Fusion 360 hat er die Teile des Simpsons-Fernsehers designt und dann anschließend auf einem 3D-Drucker ausgedruckt. Im Innereren läuft ein Raspberry Pi Zero mit 32 Gigabyte Speicherplatz, der an ein Mini-Display mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln angeschlossen ist.

Bastelanleitung folgt in Kürze

Auf dem Pi läuft Jessie Lite als System. Die Simpsons-Episoden aus elf Staffeln hat der Bastler zunächst für die Größe des kleinen Bildschirms komprimiert und dann auf eine SD-Karte gepackt. Sobald der Mini-TV über den Knopf eingeschaltet wird, startet der Rasperry Pi Zero und spielt eine der Episoden nach dem Zufallsprinzip ab.

Eine genauere Anleitung will buba447 in Kürze veröffentlichen, damit es jeder nachbasteln kann. Die Popularität des Reddit-Threads nimmt der Bastler auch zum Anlass für einen Aufruf an Disney, welches die Rechte an Simpsons hält. Er fragt nett nach, ob bei Disney in der Entwicklung und Forschung noch eine Stelle frei sei.