New World: Amazon-MMO ab 9. September in offener Beta

Michael Söldner

Das MMO von Amazon lässt sich zwischen dem 9. und 12. September im Rahmen einer offenen Beta kostenlos anspielen.

Vergrößern Zwischen dem 9. und 12. September soll es eine offene Beta zu "New World" geben. © amazon.de

Der Online-Händler Amazon will die Nutzer in immer mehr Lebensbereichen ansprechen. Neben Streaming-Diensten für Musik und Videoinhalte drängt das Unternehmen auch immer weiter in den Gaming-Bereich vor. Von Amazon Games entwickelte Spiele sollen Gamer ansprechen, aufwendige Eigenproduktionen sollen das nötige Interesse wecken. Einer dieser Titel ist das MMO „New World“ für den PC. Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 28. September geplant, dies gaben die Macher im Rahmen der Spielemesse Gamescom 2021 bekannt. Zuvor soll es aber noch eine offene Beta geben, die zwischen dem 9. und 12. September stattfindet.

Dabei sollen interessierte Spieler die Chance bekommen, das Spiel noch vor dem Release für kurze Zeit testen zu können. Außerdem hat Amazon Games einen neuen Trailer zu „New World“ veröffentlicht, der weiter auf die übernatürlichen Fähigkeiten der Figuren im Spiel eingeht.

Erstes Feedback aus der schon stattgefundenen geschlossenen Beta für ausgewählte Teilnehmer deuten auf ein unterhaltsames Spielgeschehen hin. Die Verschiebung des geplanten Releasetermins vom 31. August auf den 28. September sorgte hingegen für enttäuschte Spieler. Davor wurde der Titel schon drei weitere Male verschoben.

Im Rahmen der offenen Beta sollen letzte Bugs aufgespürt und bis zum Release behoben werden. „New World“ ist im Gegensatz zu ähnlichen Spielen nicht kostenlos, aber auch nicht mit einer monatlichen Abo-Gebühr verbunden. Stattdessen werden für Vorbesteller einmalig 39,99 Euro fällig. Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, erhält für 10 Euro Aufpreis ein neues Rüstungsdesign, eine Dogge als Haustier sowie ein digitales Artbook.



"New World" können Sie hier bei Amazon vorbestellen