Nevera: 4 E-Motoren bringen neues Hypercar auf 412 km/h - mit 1914 PS und 2360 Nm

Hans-Christian Dirscherl

Der Nevera leistet 1914 PS und 2360 Nm Drehmoment. Er sprintet in 1,88 Sekunden auf 96 km/h, die Beschleunigung endet erst bei 412 km/h. Jedes Rad besitzt einen eigenen E-Motor. So viel Leistung hat seinen Preis.

Vergrößern Nevera: 4 E-Motoren bringen neues Hypercar auf 412 km/h. © rimac-automobili.com

Das kroatische Unternehmen Rimac Automobili (an dem Porsche beteiligt ist) hat den Nevera vorgestellt: Ein rein elektrisches Hypercar mit rund 1900 PS. Der Rimac Nevera ist aus der Studie „C_Two Concept“ hervorgegangen. 2018 hatte Rimac diesen Prototypen eines Supersportwagens auf dem Genfer Autosalon gezeigt, wie Rimac mitteilt.



Ein 120 kWh starker Akku versorgt die vier Elektromotoren des Hypercars mit Strom. An jedem Rad des Wagens befindet sich ein eigener E-Motor, permanenter Allradantrieb also. Zusammen sollen die vier Motoren eine Leistung von 1914 PS ergeben, wenn man die Leistung in klassische Pferdestärken umrechnet. Damit der Fahrer diese unfassbare Leistung überhaupt auf die Straßen bringen kann, hat Rimac ein neues Allrad-Drehmoment-Vectoring-System (R-AWTV 2) entwickelt. Es dient auch als elektronisches Stabilitäts- und Traktionskontrollsystem.

Mit dieser Wahnsinnsleistung beschleunigt der Nevera in 1,85 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (knapp über 96 km/h). Der Sprint von 0 auf 161 km/h geht in 4,3 Sekunden über die Bühne. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit unglaublichen 412 km/h an. Das maximale Drehmoment beträgt 2360 Nm.



Ein “AI driving coach” nutzt die Daten von 12 Ultraschall- und 6 Radsensoren und von 13 Kameras um die Performance des Fahrzeugs auf der Strecke zu verbessern. Dieser “AI driving coach” gibt dem Fahrer hörbare und sichtbare Hinweise beispielsweise zum perfekten Bremsen, Lenken und Beschleunigen.

Doch wie lange kann der Fahrer in der Praxis die maximale Leistung tatsächlich abrufen? Rimac nennt dazu zwar keine Zahlen, verspricht aber ein leistungsfähiges Flüssigkeits-Kühlsystem für die Akkus.

Die Monocoque-Karosserie besteht aus Karbonfaser, die Akkus sind im unteren Bereich verbaut, was wie so oft bei E-Autos für einen tiefen Schwerpunkt sorgt. Die Stoßdämpfer sind elektronisch gesteuert und höhenverstellbar.

Vergrößern Das Innere des "Sturms". © Rimac

Im Armaturenbrett gibt es drei Bildschirme: das Fahrerdisplay, ein horizontaler Touchscreen in der Mittelkonsole und ein Beifahrerdisplay. Eine App liefert Daten zur Fahrt auf das Smartphone. Deren Telemetriedaten lassen sich herunterladen und später analysieren.

Nur 150 Exemplare will Rimac von seinem neuen Hypercar produzieren. Der Einstiegspreis liegt bei 2,4 Millionen US-Dollar pro Fahrzeug, wie The Verge berichtet . Rimac will jedes Fahrzeug individuell an die Kundenwünsche anpassen, was den tatsächlichen Preis deutlich in Höhe treiben dürfte. Firmengründer Mate Rimac testet jedes ausgelieferte Fahrzeug, bevor es dem Kunden übergeben wird.



„Nevera“ ist übrigens die kroatische Bezeichnung für starke Gewitterstürme in der Nordadria.

