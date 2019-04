Neues Xbox-One-S-Modell ab 7. Mai erhältlich - für 229 Euro

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat offiziell die Xbox One-Konsole S 1 TB All-Digital Edition vorgestellt. Sie ist ab dem 7. Mai für 229,99 Euro erhältlich.

Vergrößern Xbox One S All-Digital Edition © Microsoft

Microsoft bringt eine weitere Variante der Xbox-One-Spielekonsole: Die Xbox One S 1 TB All-Digital Edition wird ab dem 7. Mai 2019 erhältlich sein und kann ab sofort vorbestellt werden. Im Gegensatz zu den bisherigen Varianten verfügt das neue Modell über kein Blu-Ray-Laufwerk. Dadurch ist die Xbox One S All-Digital Edition auch günstiger: Sie kostet 229,99 Euro und kann hier im Microsoft Online Store vorbestellt werden.



Die Xbox One S All-Digital Edition richtet sich damit vor allem an Gamern, die eine Bibliothek mit digitalen Spielen besitzen oder aufbauen wollen. Dazu muss man nicht einmal neue Spiele kaufen: Mit Xbox Game Pass bietet Microsoft ein Abo-Modell an, bei dem die Gamer für einen monatlichen Betrag von 12,99 Euro den Zugriff auf eine stetig wachsende Anzahl von Xbox-One-Spielen erhalten. Alle Neuveröffentlichungen der Microsoft-Entwicklerstudios sind inklusive.

Aktuell ist bei Amazon das 6-Monats-Abo für Xbox Game Pass für nur 29,99 Euro erhältlich. Ein echtes Schnäppchen. Für Xbox Insider bietet Microsoft auch bereits Xbox Game Pass Ultimate an: Bei diesem Abo zahlt man einen monatlichen Preis und ist damit gleichzeitig Abonnent von Xbox Live und Xbox Game Pass. Nach einer Testphase wird dieses Angebot auch für alle Gamer verfügbar sein.

Zum Preis von 229,99 Euro erhält der Käufer neben der Xbox One S 1 TB All-Digital Edition auch noch einen Xbox Wireless Controll und die drei Spiele Minecraft, Forza Horizon 3 und Sea of Thieves. Die Xbox One S 1 TB All-Digital Edition unterstützt Videostreaming in Ultra-HD und HDR. Hinzu kommt - der Name verrät es schon - eine integrierte 1 Terabyte große Festplatte. Wer für seine Spiele mehr Speicherplatz benötigt, kann einfach eine externe USB-3.0-Festplatte anschließen und die Spiele dann auch dort installieren und von dort aus auf der Konsole spielen.

Wer mehr Leistung benötigt, der sollte zur Xbox One X greifen, die echtes 4K-Gaming unterstützt und als einzige derzeit erhältliche Spielekonsole ein Ultra-HD-Bluray-Laufwerk besitzt. Aktuell sind im Microsoft Online Store diverse Xbox-One-X-Bundles günstiger erhältlich.

Außerdem hat Microsoft angekündigt, dass die nächste Xbox-Generation am 9. Juni 2019 enthüllt werden wird.



Zur Vorbestellung: Xbox One S 1 TB All-Digital Edition für 229,99 Euro (Auslieferung ab 7. Mai 2019)