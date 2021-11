Neues Whatsapp für Windows jetzt per Trick testen

Panagiotis Kolokythas

Im Microsoft Store ist über einen Trick eine neue Whatsapp-Version für Windows erhältlich. Das macht diese Version besser.

Im Microsoft Store unter Windows 10 / Windows 11 ist eine erste Beta der neuen Version von Whatsapp aufgetaucht. Über die Suche lässt sich diese Whatsapp Beta nicht finden. Mit einem Trick können Nutzer dennoch die Beta testen, denn über diesen Link sind der Download und die Installation möglich.

Im Gegensatz zur regulär hier im Microsoft Store erhältlichen App Whatsapp Desktop, basiert die neue Whatsapp Beta auf Microsofts UWP, also auf der universellen Windows-Plattform. Neben einer neu gestalteten Oberfläche ist Whatsapp Beta endlich auch eine native Windows-Anwendung und dadurch deutlich schneller als bisher und verbraucht zudem weniger Systemressourcen.

Sie müssen nicht das Smartphone mit dem Internet verbinden, um die Whatsapp Beta unter Windows nutzen zu können, denn sie verwendet die neue Multi-Geräte-Unterstützung.

Whatsapp Beta unter Windows einrichten

Beim ersten Start von Whatsapp Beta unter Windows verbinden Sie die App zunächst über das Smartphone. Dazu klicken Sie auf dem Smartphone in Whatsapp auf "Verknüpfte Geräte" und dann auf "Gerät hinzufügen". Dann scannen Sie mit der Smartphone-Kamera den von Whatsapp Beta im Windows-Fenster angezeigten QR-Code ein. Fertig.

Whatsapp weist darauf hin, dass es sich noch um eine Beta-Version handelt, die regelmäßig aktualisiert wird. Es sind daher noch nicht alle von Whatsapp Desktop her gewohnten Funktionen verfügbar. Die sollen aber bald folgen. Außerdem bittet Whatsapp um Feedback, dazu befindet sich auch unten links im Programm-Fenster ein "Feedback"-Button. Mit einem Klick darauf können Nutzer per Mail ihr Feedback zur App an Whatsapp weiterleiten, sich Verbesserungen wünschen und Bugs melden.

