Neues Whatsapp-Feature: Fotos nur einmal ansehen – doch es gibt einen Haken

Dennis Steimels

Von Snapchat bekannt und jetzt auch für Whatsapp verfügbar: Sie verschicken ein Foto, das der Empfänger nur einmal sehen kann. Doch es gibt einen faden Beigeschmack.

Vergrößern Whatsapp erhält eine Einmal-Anschau-Funktion für Bilder und Videos © Tashatuvango/Shutterstock.com

Vor wenigen Tagen wurde bekannt , dass Whatsapp an einer Funktion arbeitet, die man bereits von Snapchat, aber auch von Telegram oder Signal kennt: Einmalige Ansicht von Fotos und Videos. Heißt: Fotos/Videos können vom Empfänger nur einmal angesehen werden. Doch Whatsapp hat ein wichtiges Detail vergessen, aber dazu unten mehr. In der aktuellen Whatsapp-Beta 2.21.14.3 können Nutzer dieses neues Feature unter Android bereits ausprobieren, das demnächst für alle Nutzer ausgerollt werden dürfte. Nachfolgend sehen Sie schon einmal, wie das Feature funktioniert und welches Problem es noch gibt.



Whatsapp: Fotos/Videos zur einmaligen Ansicht einstellen

Um ein Foto oder Video zu verschicken, das von Ihrem Whatsapp-Kontakt nur einmal angesehen werden darf, tippen Sie im jeweiligen Whatsapp-Chat unten im Nachrichtenfeld auf das Kamerasymbol oder die Büroklammer und wählen Sie aus der Galerie ein entsprechendes Foto oder Video aus. Im Textfeld wird Ihnen ein neues Symbol mit umkreister "1" angezeigt. Tippen Sie dieses an, färbt es sich grün und ist damit aktiviert. Es erscheint der Hinweis "Foto zur einmaligen Ansicht eingestellt". Nun können Sie das Foto wie gewohnt verschicken.

Vergrößern Whatsapp: Fotos und Videos nur einmal ansehen

Anders als "normale" Fotos/Videos, wird die Mediendatei nicht direkt im Chat angezeigt. Es erscheint lediglich ein Eintrag im Chat mit dem Text "Foto" oder "Video" und der umkreisten "1". Tippt der Empfänger dies an, sieht er das Foto/Video. Wenn es angezeigt wird, kann der Empfänger es so lange ansehen, wie er möchte. Auch Videos verschwinden nicht gleich, wenn die Wiedergabe beendet wird. Der Chat-Partner kann dieses Video erneut abspielen. Sobald der Empfänger die Mediendatei schließt, kann er sie nicht erneut ansehen. Im Chat erscheint der Hinweise "Geöffnet" für den Sender und es erscheinen zwei blaue Haken neben der Nachricht.

Fotos/Videos zur einmaligen Ansicht: Was Whatsapp vergessen hat

Zwar können Empfänger das Foto oder Video nur einmal ansehen, sie können aber etwa einen Screenshot vom Foto machen. Das geht bei Snapchat auch, klar. Allerdings bekommt hier der Sender wenigstens eine Mitteilung darüber, dass ein Screenshot erstellt wurde. So ist es zum Beispiel auch bei Fotos im Instagram-Chat, was wie Whatsapp auch zu Facebook gehört. Das heißt, das Unternehmen kennt diesen Hinweis, hat diesen aber entweder in der aktuellen Beta einfach vergessen oder mit Absicht weggelassen. Wir jedoch finden, dass es zumindest einen Hinweis geben sollte oder die Screenshot-Funktion ganz gesperrt werden sollte. Denn Fotos, die zur einmaligen Ansicht verschickt werden, werden nicht ohne Grund zur einmaligen Ansicht verschickt.



Feature bekannt von Snapchat, Signal und Telegram

Whatsapp-Konkurrenten wie Signal, Snapchat und Telegram bieten eine solche Einmal-Anschau-Funktion bereits an. Whatsapp würde also nachziehen, aber es gehört bereits zur Taktik von Whatsapp, populäre Funktionen anderer Messenger zu imitieren, um die Nutzer nach dem Debakel rund um die Einführung der neuen Nutzungsregeln zurückzugewinnen.