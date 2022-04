Neues Tomb Raider mit Unreal Engine 5 in Entwicklung

Denise Bergert

Entwickler Crystal Dynamics arbeitet an einem neuen „Tomb Raider“-Spiel auf Basis der Unreal Engine 5.

Vergrößern Das nächste "Tomb Raider"-Spiel soll auf der Unreal Engine 5 basieren. © Crystal Dynamics

Im Rahmen der „State of Unreal“-Präsentation von Epic Games wurde in dieser Woche auch der neueste Teil der Spiele-Reihe „Tomb Raider“ bestätigt. Entwickelt wird der Titel vom Studio Crystal Dynamics. „Crystal Dynamics ist unglaublich gespannt auf die Zukunft von Unreal und darauf, wie es uns dabei helfen wird, unser Storytelling auf die nächste Stufe zu heben. Deshalb sind wir stolz, ankündigen zu können, dass unser nächstes Tombraider-Spiel auf der Unreal Engine 5 entwickelt wird!“ erklärt der Entwickler über den Micro-Blogging-Dienst Twitter .

Noch keine konkreten Details zu „Tomb Raider“

Konkrete Details zur neuesten „Tomb Raider“-Episode liegen bislang leider noch nicht vor. Das letzte Spiel der Reihe wurde vor vier Jahren veröffentlicht. Es ist nicht bekannt, ob die Geschichte des noch namenlosen neuen Teils an „Shadow of the Tomb Raider“ anknüpfen wird.

Weitere Entwickler arbeiten mit der neuen Engine

Neben Crystal Dynamics setzen auch die „Gears of War“-Entwickler von The Coalition und die „The Witcher“-Macher von CD Projekt Red auf die neue Unreal Engine 5. Der nächste Teil der „The Witcher“-Reihe soll ebenfalls auf der neuen Engine basieren.