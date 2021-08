Neues Sicherheits-Update für Chrome stopft 9 Lücken

Frank Ziemann

Google hat das zweite Sicherheits-Update für seinen Browser Chrome 92 bereitgestellt. Darin haben die Entwickler neun Sicherheitslücken beseitigt.

Vergrößern Update für Chrome 92

Die neue Chrome-Version 92.0.4515.159 steht für Windows, macOS und Linux sowie für Android bereit. Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista sieben behobene Schwachstellen auf, die externe Sicherheitsforscher entdeckt und an Google gemeldet haben. Alle diese Lücken sind als hohes Risiko ausgewiesen. Hinzu kommt weitere intern gefundene Schwachstellen, zu denen Google wie immer keine Angaben macht.



Die Sicherheitsforscher, die Schwachstellen entdeckt und an Google gemeldet haben, erhalten insgesamt mehr als 80.000 US-Dollar an Prämien. 21.000 Dollar pro Lücke erhält der Entdecker zweier gleichartiger Fehler in der Javascript-Engine V8. Je 20.000 Dollar gibt es für zwei Use-after-free-Lücken in der Druckfunktion und in der Extensions-API. Weitere Prämien sind noch nicht festgelegt (TBD: to be determined).



Nun sind wieder die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser gefordert, bald nachzuziehen. Für den 31. August plant Google Chrome 93 zu veröffentlichen. Danach will Google das Tempo anziehen und wie bereits Mozilla mit Firefox alle vier Wochen eine neue Hauptversion herausbringen. Chrome 94 ist sogar schon für den 21. September vorgesehen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht:



Browser Version Chromium-Version Google Chrome 92.0.4515.157 92.0.4515.157 🟢 Microsoft Edge 92.0.902.73 92.0.4515.131 🟠 Brave 1.28.105 92.0.4515.131 🟠 Vivaldi 4.1.2369.16 92.0.4515.134 🟠 Opera 78.0.4093.147 92.0.4515.131 🟠 Chromium-basierte Browser – Stand: 16.08.2021