Neues Sicherheits-Update für Chrome

Frank Ziemann

Google hat ein weiteres Sicherheits-Update für seinen Browser Chrome herausgegeben. Darin haben die Google-Entwickler 16 Sicherheitslücken geschlossen.

Vergrößern Update auf Chrome 87.0.4280.141

In der neuen Chrome-Version 87.0.4280.141 für Windows, macOS und Linux vom 6. Januar sind mehrere teils gravierende Schwachstellen beseitigt. Im Chrome Release Blog führt Lakshmana Pamarthy diejenigen 13 der insgesamt 16 beseitigten Sicherheitslücken auf, die durch externe Sicherheitsforscher entdeckt und gemeldet worden sind.



Darunter sind 12 Lücken, die Google als hohes Risiko einstuft. Dabei handelt es sich unter anderem um acht Use-after-free-Lücken in verschiedenen Browser-Komponenten sowie um zwei Pufferüberläufe. Die Gesamthöhe der Prämien für die Entdecker der Schwachstellen beläuft sich bislang auf 111.000 US-Dollar. Einige Prämien hat Google noch nicht festgelegt oder veröffentlicht.



Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser (Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Opera) haben noch nicht nachgezogen. Auch Chrome für Android ist in Version 87.0.4280.141 erhältlich. Chrome 88 für Desktop soll am 19. Januar 2021 erscheinen.