Neues Samsung Galaxy A7 mit Triple-Kamera vorgestellt

Vergrößern Das neue Galaxy A7 besitzt drei Kameralinsen © Samsung

Am 11. Oktober will Samsung neue Galaxy-Smartphones vorstellen. Bereits Wochen vorher präsentiert Samsung nun bereits die neue Version des Mittelklasse-Smartphones Galaxy A7. Die wichtigste Neuerung ist die Triple-Kamera auf der Rückseite, außerdem fällt das Design des Smartphones nun etwas schlanker aus und die Ausstattung wurde aufgepeppt.

In seiner Mitteilung bezeichnet Samsung das Galaxy A7 als ein "praktisches und leistungsstarkes Gerät", welches innovative Funktionen besitze. Das Gerät besitzt eine 8 Megapixel 120 Grad Ultra-Wide-Linse (F2.4), die den selben Betrachtungswinkel wie das menschliche Auge besitzt. Hinzu kommen eine 24 Megapixel Linse mit Autofokus (F1.7) und eine 5 Megapixel Linse (F2.2) für die Tiefenerkennung. Die Frontkamera löst mit 24 Megapixeln (F2.0) auf.

Bei dem Bildschirm handelt es sich um ein Super AMOLED mit 6 Zoll und FHD+ (1.080 x 2.220 Pixel). Zur weiteren Ausstattung gehören ein 8-Kern-Prozessor (2.2 GHz), 4 oder 6 Gigabyte RAM, 64 oder 128 Gigabyte interner Speicher (erweiterbar um bis zu 512 GB per Micro-SD-Karte), NFC, ein 3.300 mAh-Akku, Android 8 und LTE Cat.6. Die Größe gibt Samsung mit 159,8 x 76,8 x 7,5 Millimetern und das Gewicht mit 168 Gramm an. Das Galaxy A7 besitzt alle gängigen Sensoren inklusive eines Fingerabdrucksensors, der an der Seite angebracht ist. Das Gerät unterstützt Dolby Atmos bei der Soundwiedergabe.



Das Galaxy A7 wird laut Samsung in "ausgewählten Märkten" in Europa und Asien in naher Zukunft erhältlich sein. Ab wann, dies verrät Samsung derzeit noch nicht. Auch gibt es keine Preisangaben. Diese Infos hebt sich Samsung offenbar für den Galaxy-Event am 11. Oktober auf...