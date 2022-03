Neues Playstation Plus: Abo-Preise, enthaltene Spiele und Starttermin

Denise Bergert

Sony legt Playstation Plus und Playstation Now zusammen. Kunden können aus drei unterschiedlichen Abo-Modellen wählen.

Vergrößern Sony stellt seinen Playstation-Plus-Dienst um © Sony

Wie bereits gerüchteweise seit einigen Wochen vermutet, hat Sony heute Änderungen für seinen Playstation-Plus-Service angekündigt . Ab Juni 2022 werden der Abo-Dienst Playstation Plus und der Streaming-Dienst Playstation Now zusammengelegt. Aus der Fusion ergeben sich für Kunden drei unterschiedliche neue Abo-Modelle.

Playstation Plus Essential

Das bisherige Playstation-Plus-Abo tauft Sony ab Juni in Playstation Plus Essential um. Enthalten sind die bekannten Vorteile aus Playstation Plus wie exklusive Rabatte, Cloud-Speicher für Spielstände, Zugriff auf Online-Multiplayer sowie zwei monatlich herunterladbare Spiele. Der Preis liegt monatlich wie gewohnt bei 8,99 Euro. 24,99 Euro werden für ein Vierteljahres-Abo fällig und das Jahresabo kostet 59,99 Euro. Für Nutzer, die bereits ein Playstation-Plus-Abo besitzen, ändert sich mit der Einführung von Playstation Plus Essential nichts.

Playstation Plus Extra

Das nächsthöhere Abo-Modell beinhaltet alle Vorteile des Essential-Tarifs. Hinzu kommt hier jedoch noch ein Katalog aus 400 Playstation-4- und Playstation-5-Spielen der Sony-Studios sowie von Drittanbietern. Mit dem Abo erhalten Nutzer sofortigen Zugriff auf diese Spielebibliothek. Hier hat Sony im Vergleich zum Xbox Game Pass deutlich die Nase vorn. Bei der Konkurrenz sind im Ultimate-Abo lediglich 100 Spiele enthalten. Playstation Plus Extra kostet für einen Monat 13,99 Euro, für drei Monate 39,99 Euro und für ein Jahr 99,99 Euro.

Playstation Plus Premium

Das teuerste der drei neuen Playstation-Plus-Abo trägt den Namen Playstation Plus Premium. Neben den Vorteilen des Essential- und des Premium-Abos haben Nutzer hier Zugriff auf bis zu 340 weitere Spiele. Diese Zusatz-Bibliothek umfasst Playstation-3-Titel über Cloud-Streaming sowie Playstation-, Playstation-2- und PSP-Spiele, die entweder über Cloud-Streaming oder per Download zur Verfügung stehen. Playstation Now ist hier ebenfalls inklusive. Auf diese Weise können auch Playstation-4- und Playstation-5-Spiele über den Stream auf Konsolen und PC gespielt werden. Die Premium-Variante umfasst laut Sony außerdem zeitlich begrenzte Testversionen zu ausgewählten Titeln. Der Preis für einen Monat liegt bei 16,99 Euro, für drei Monate bei 49,99 Euro und für zwölf Monate bei 119,99 Euro.

Welche Spiele sind enthalten?

Komplette Listen, welche Spiele in den Premium- und Extra-Tarifen enthalten sein werden, hat Sony noch nicht veröffentlicht. Das Unternehmen plant eigenen Aussagen zufolge jedoch, zum Launch unter anderem „Death Stranding“, „God of War“, „Marvel’s Spider-Man“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, „Mortal Kombat 11“ und „Returnal“ als Teil der Abos anzubieten.