Neues PS5-Modell: Sony überarbeitet Digital Edition

Denise Bergert

Sony hat die Digital Edition seiner Playstation 5 überarbeitet und bringt sie Ende des Monats in Japan in den Handel.

Vergrößern Kommt eine neue Digital Edition der PS5 auch nach Europa? © playstation.com

Konsolen-Hersteller Sony bringt eine überarbeitete Version der Digital Edition seiner Playstation 5 in Japan in den Handel. Hinweise darauf liefert das Handbuch zur Konsole, das auf der offiziellen Website von Sony Japan zum Download bereit steht.

Im Handbuch werden die Spezifikationen der Konsole aufgeführt, hier fällt das Gewicht ins Auge. Als die Digital Edition vor weniger als einem Jahr launchte, brachte sie 3,9 Kilogramm auf die Waage. Die überarbeitete Version der Digital Edition wiegt laut Handbuch nun nur noch 3,6 Kilogramm. Das Handbuch zeigt außerdem, dass die Konsole im Lieferumfang eine neue Variante der Schraube enthält, die die Playstation 5 mit dem beiliegenden Standfuß verbindet. Die Schraube erlaubt es Konsolen-Besitzern nun, die PS5 entweder horizontal oder vertikal auf einer flachen Oberfläche zu positionieren. Die Modell-Nummer wechselt zudem von CFI-1XXX zu CFI-11XX. Welche weiteren Anpassungen und Neuerungen die überarbeitete Digital Edition beinhaltet ist nicht bekannt. Unklar ist außerdem, wodurch die Gewichtsersparnis von 300 Gramm zustande kommt.

Bereits im April hatte Sony CFO Hiroki Tokoi während einer Investoren-Konferenz bestätigt, dass Sony mehrere Optionen in Betracht ziehe, um die weltweiten Halbleiter-Engpässe zu umgehen, die zu Lieferschwierigkeiten bei der Konsole führen. Eine dieser Optionen sei die Anpassung des Produktdesigns. Ob die neue Digital Edition der Playstation 5 weniger knapp sein wird, als die bisherigen Modelle, ist unklar. Die neue Version soll laut dem Twitter-Account Renka_schedule noch in diesem Monat in Japan erhältlich sein. Wann und ob sie auch nach Europa kommt, ist nicht bekannt.