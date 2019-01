Datenschutz-Dashboard: persönliche Daten die Microsoft über Sie speichert ansehen

Verbindungseinstellungen für Linkedin anzeigen: Dies ist nur für Benutzer interessant, die ein Konto beim Business-Netzwerk Linked-in besitzen. Und „Daten in Microsoft Health bearbeiten“ spielt hierzulande keinerlei Rolle, weil das Fitness-Armband Microsoft Band 2 in Deutschland offiziell gar nicht erhältlich ist. Zum Schluss noch ein Tipp: Wollen Sie Ihre Daten eines Tages in den vorgestellten Rubriken löschen, so klicken Sie ganz einfach unten auf „Löschen“. Die gesamte Chronik können Sie über den direkt am Anfang einer Liste befindlichen Befehl „Aktivität löschen“ entfernen.