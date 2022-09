Neues Netflix-Abo ab 1.11. – erste Prognose zu Abonnentenzahlen

Hans-Christian Dirscherl

Das neue günstigere Netflix-Abonnement mit Werbung soll am 1.11.2022 starten. Auch in Deutschland. Dieser Termin ist durchgesickert, wurde von Netflix aber noch nicht bestätigt. Update: Es gibt neue Informationen.

Vergrößern Netflix mit Werbung soll am 1.11. in Deutschland starten.

Variety, eine auf TV- und Unterhaltungsthemen spezialisierte US-Nachrichten-Webseite, berichtet , dass das neue kostengünstigere Netflix-Abonnement mit Werbung am 1. November 2022 starten soll. Ursprünglich wollte Netflix sein neues werbeunterstütztes Abo-Modell erst Anfang 2023 beginnen, doch Netflix soll den Starttermin nun vorziehen, um Disney zuvorzukommen. Denn Disney will seinerseits in den USA am 8. Dezember 2022 eine werbeunterstützte Variante von Disney+ vorstellen.

Mittlerweile sind Zahlen durchgesickert, mit wie vielen Abonnenten des werbeunterstützten Abonnements Netflix rechnet. Das Wall Street Journal konnte offensichtlich interne Dokumente von Netflix einsehen , die für Werbepartner von Netflix gedacht sind. Daraus soll hervorgehen, dass Netflix bis zum dritten Quartal 2023 weltweit 40 Millionen Kunden für das werbeunterstützte Abonnement gewonnen haben will.



Netflix selbst hat den Start des etwas günstigeren, dafür mit Werbung ausgestatteten Streamingangebots zum 1.1.2022 noch nicht bestätigt.



In diesen Staaten startet Netflix mit Werbung

Das neue Netflix-Abonnement mit Werbung und zu einem günstigeren Preis als Netflix ohne Werbung soll demnach ab 1.11.2022 in mehreren Ländern verfügbar sein: In den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und auch in Deutschland. Das will Variety aus "Industriekreisen" erfahren haben, die von Netflix über die Streaming-Pläne informiert wurden. Auch das Wall Street Journal hatte über den 1.11.2022 als Starttermin bereits berichtet .

Netflix hat sich zum Start seines Werbeunterstützen Abonnements noch nicht geäußert. Variety zitiert einen Netflix-Sprecher folgendermaßen: "Wir befinden uns noch im Anfangsstadium der Entscheidung, wie wir eine preisgünstigere, werbegestützte Ebene einführen wollen, und es wurden noch keine Entscheidungen getroffen."

So funktioniert Netflix mit Werbung

Netflix will bei Serien rund vier Minuten Werbung pro Stunde Sendezeit zeigen. Bei Kino-Filmen soll es dagegen Pre-Roll-Werbung geben, also Werbung vor dem Start des Films. Zumindest will das Variety aus gut informierten Quellen erfahren haben.

Netflix-Originals sollen bei der Erstausstrahlung ohne Werbeunterbrechungen auskommen und auch bestimmte Kinder-Sendungen sollen werbefrei bleiben. Das Netflix-Abo mit Werbung wird aber wohl keine Downloads zum Offline-Anschauen der Inhalte ermöglichen. Für die USA wird über einen Preis zwischen 7 und 9 US-Dollar spekuliert.

