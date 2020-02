Neues Lego-Set mit Baby Yoda aus "The Mandalorian"

Panagiotis Kolokythas

Lego hat ein neues Star-Wars-Set vorgestellt. Der Star des Sets ist Baby Yoda, bekannt aus der Serie "The Mandalorian".

Vergrößern Im Lego Set 75292 mit von der Partie: Baby Yoda © Lego

Lego hat das Set 75292 "Star Wars Razor Crest" angekündigt, welches ab dem 1. September 2020 erhältlich sein wird. Das Set kann bereits für 129,99 Euro vorbestellt werden. Der heimliche Star des Sets ist... Baby Yoda aus der Real-Star-Wars-Serie "The Mandalorian" von Disney+. Eigentlich wird die Figur in der Serie nur "Das Kind" genannt, aber im Web einigte man sich schnell auf den Namen "Baby Yoda", weil die Figur wie eine viel jüngere Variante von Yoda aus den ersten Star-Wars-Filmen ausschaut und ebenfalls über die Kräfte der Macht verfügt.

Vergrößern Lego Set 75292 Star Wars Razor Quest © Lego

Das Set Lego Razor Crest (Nummer 75292) besteht aus insgesamt 1.023 Steinen und richtet sich an die Fans des Kopfgeldjägers "Der Mandalorian". Neben Baby Yoda (bzw. "das Kind") erhalten die Käufer auch noch den gepanzerten Raumtransporter, der einen Frachtraum mit ausklappbaren Seitenwänden besitzt, die auch als Laderampen verwendet werden können. Hinzu kommen noch der Mandalorian, ein Scout Trooper und IG11. Das Cockpit der Razor Quest bietet Platz für zwei Lego Minifiguren. Außerdem besitzt das Raumschiff auch noch eine Rettungskapsel und viel weitere authentische Details.

"Das Set ermöglicht spannende Rollenspiele und lässt sich wunderbar mit anderen Lego Star Wars Sets kombinieren", erklärt Lego. Die Lego Mini-Spielfiguren wird es ab August 2020 auch Einzeln zu kaufen geben. Die Größe der Razor Crest gibt Lego mit einer Höhe von 14 Zentimetern, einer Länge von 38 Zentimetern und einer Breite von 28 Zentimetern an. Geeignet ist das Set für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren.



Ein Highlight bei Disney+ ist die exklusive Star-Wars-Serie The Mandalorian, deren erste Staffel im Wochenrhythmus verfügbar gemacht wurde. Bei den Fans sorgt vor allem Baby Yoda für Entzücken. In Deutschland startet Disney+ am 24. März 2020 und alle Folgen der ersten Staffel von "The Mandalorian" werden hierzulande ebenfalls im Wochenrhythmus gezeigt. Später im Jahr, genauer im Oktober 2020, folgt dann die zweite Staffel der Serie.

