Neues Lego Auto-Set: Porsche 911 Turbo und 911 Targa

Panagiotis Kolokythas

Lego hat ein neues Auto-Set vorgestellt. Sie können damit einen Lego Porsche 911 Turbo oder Porsche 911 Targa bauen.

Vergrößern Lego Creator Porsche 911 (10295) © Lego

Lego hat mit dem Lego Creator Porsche 911 (10295) ein neues 2-in-1-Auto-Set vorgestellt. Es wird ab dem 1. März 2021 für 129,99 Euro im Lego-Online-Shop und im Handel erhältlich sein.

Vergrößern Das exklusive Lego Porsche-Set für VIP-Mitglieder © Lego

Die Mitglieder des Lego-VIP-Zugangs erhalten das Set bereits ab dem 16.2.2021 im Lego Online-Shop in einem exklusiven Sammlerset, welches nur in begrenzter Stückzahl erhältlich sein wird. Dieses Sammlerset enthält neben dem Bausatz auch noch vier Poster mit Porsche-Werbungen aus der Geschichte des 911, ein Eigentumszertifikat und ein spezielles Kartenetui. Außerdem gibt es am 16. Februar für die Lego-VIP-Mitglieder ein Online-Autotreffen mit den Lego-Designern des Sets, an dem auch ein Vertreter des Porsche Museums teilnehmen wird.



Lego Creator Porsche 911 (10295) besteht aus 1.458 Teilen und empfohlen wird ein Alter von mindestens 18 Jahren. Mit dem Set haben die Lego-Fans zwei Bau-Optionen: Sie können wahlweise einen Lego Porsche 911 Turbo (mit Turbomotor und breiter Hinterachse) oder Lego Porsche 911 Targa (mit abnehmbaren Dach, welches unter die Haube passt) zusammenbauen.

Der Lego-Porsche ist dann 35,5 Zentimeter lang, 10,8 Zentimeter hoch und 16 Zentimeter breit. Hingewiesen wird auf den besonders originalgetreuen Innenraum mit kippbaren Vordersitzen, Schalthebel, Handbremse und Funktionslenkung. Hinzu kommen Details wie der luftgekühlte Sechszylinder-Boxermotor.

Laut Lego handelt es sich um ein "anspruchsvolles Bauset" sowohl für Porsche-Begeisterte als auch für Fans von Autoklassikern.

