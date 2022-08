Neues Galaxy Z Flip 4 mit O2 Grow-Tarif vorbestellen + JBL Soundbox als Geschenk

Christoph Hoffmann

Zusätzlich zum 40 GB+ Mobilfunkvertrag im sehr guten Netz von O2 und dem neuen Falthandy Flip 4 von Samsung erhalten Sie Samsung Care + für ein Jahr und die Soundbox JBL Xtreme 3 kostenlos dazu.

Sponsored Post Vergrößern O2 Grow-Tarif mit Smartphone und tollen Zugaben © Samsung, JBL, O2

In Zeiten kurzer Verträge und schneller Kündigungen belohnt O2 loyale Kunden mit dem Tarif O2 Grow im schnellen 5G-Netz. Hier gibt es nicht nur jedes Jahr mehr Datenvolumen, sondern aktuell auch attraktive Smartphone-Bundels und obendrauf geldwerte Zugaben. Etwa mit dem frisch vorgestellten FaltHandy Galaxy Z Flip 4 von Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 4 plus JBL Xtreme3 geschenkt – im O2 Grow-Tarif

Im Bundle mit dem sonst über 1.000 Euro teuren Samsung Z Flip 4 kostet O2 Grow nur 39,99 Euro monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten. Die einmalige Anschlussgebühr kostet 39,99 Euro. Ab dem zweiten Vertragsjahr gibt es für jedes Jahr 10 GB mehr Volumen. Das läuft so lange weiter, bis Sie den Vertrag kündigen. Mit O2 Connect erhalten Sie eine zweite SIM-Karte mit derselben Telefonnummer – übrigens auch als eSIM.

Galaxy Z Flip 4: Top-Smartphone für die Hosentasche

Das Galaxy Z Flip 4 schafft eine gute Balance zwischen Design und Funktionalität. Es passt platzsparend in die Hosentasche. Mit einem Blick auf das kleine Frontdisplay lassen sich Benachrichtigen überprüfen, Wettertrends überwachen oder Schrittzahlen checken, ohne dass das Galaxy Z Flip 4 dafür geöffnet werden muss. Und wenn es zum Surfen, Mailen oder Spielen gebraucht wird, lässt es sich zu einem 5G-Smartphone mit großem Display aufklappen. Kleines Extra: Dank des Flex-Modus können Nutzer einfach und bequem freihändige Selfies schießen.

Gratis-Zugaben im Wert von 299 und 150 Euro fürs alte Handy

Wer sich in der Zeit von 10. bis zum 25. August 2022 für den Tarif O2 Grow mit 36 Monaten Laufzeit entscheidet, der bekommt nicht nur das Galaxy Z Flip 4 für einen moderaten Aufpreis im Tarif-/Hardware-Bundle. Damit Sie die kommenden 12 Monate keine Angst vor Hardware-Schäden haben müssen, ist der Versicherungsschutz Samsung Care+ inklusive.



Als weiteres Extra packt O2 den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher JBL Xtreme 3 mit dazu. Er bietet eine Akkulaufzeit von bis 15 Stunden und einen beeindruckenden Sound mit tiefen Bässen und großem Detailreichtum. Dank IP67 ist der JBL Xtreme 3 wasserdicht und staubfest – also der optimale Begleiter am Strand oder am Pool.



Sie brauchen Ihr altes Handy nicht mehr? Dann nutzen Sie den Ankaufservice von O2 und geben Sie das Altgerät für 150 Euro in Zahlung. So erhalten Sie ein neues Smartphone zu einem Top-Preis.



