Neues "Find My Mouse"-Tool in Microsoft PowerToys 0.49.0

Panagiotis Kolokythas

Es ist wieder die Zeit für ein neues Tool in den Microsoft Power Toys für Windows. Mit der Version 0.49 kommt "Find My Mouse" hinzu.

Vergrößern Neu in den Microsoft PowerToys: Find My Mouse © Raul Baena / Shutterstock.com

Microsoft bietet die PowerToys in der neuen Version 0.49.0 für Windows 10/11 zum Download an. Die Zahl der Helfer wächst mit der neuen Version. Hinzugefügt wird das Tool "Find My Mouse", mit dem in den PowerToys auch der neue Bereich "Mouse-Utilities" hinzugefügt wird. Mit dem derzeit einzigen Werkzeug "Find My Mouse".

Vergrößern Find My Mouse hebt optisch die Position des Mauszeigers hervor © Microsoft

Find My Mouse in Aktion

Wer "Find My Mouse" aktiviert, dann steht eine neue Funktion zur Verfügung, mit der der Nutzer leicht die Position des Mauszeigers sehen kann. Das ist insbesondere bei sehr hochauflösenden Monitoren praktisch oder wenn man mehrere Monitore gleichzeitig im Einsatz hat.

Dazu muss der Nutzer zweimal schnell hintereinander die linke Strg-Taste drücken. Auf dem Bildschirm wird dann ein Scheinwerferlicht auf den Mauszeiger geworfen. Sobald eine Maustaste oder die Esc-Taste gedrückt werden, erlischt das Licht wieder. Wenn die Maus bewegt wird, wandert das Spotlight mit dem Mauszeiger und erlischt, sobald der Mauszeiger wieder ruht.

Diese Powertoys gibt es

Mit der neuen Version 0.49.0 gibt es auch diverse kleinere Bugfixes und Verbesserungen. So wurde etwa die Autoupdate-Funktion verbessert. Video Conference Mute wird nun auch in der stabilen Version der PowerToys ausgeliefert.



Aktuell stehen die folgenden Tools zur Verfügung:



Die Roadmap für die nächsten Powertoys-Versionen: Im November soll die Version 0.51 folgen. Für Dezember 2021 ist dann die Version 0.53 geplant und im Januar 2022 soll dann 0.55 folgen.