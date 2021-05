Neues Call of Duty für Herbst 2021 bestätigt

Denise Bergert

Auch in diesem Jahr erscheint eine neue Episode der "Call of Duty"-Reihe - möglicherweise aber nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Vergrößern Auch in diesem Jahr wird das "Call of Duty"-Universum um einen neuen Serienteil erweitert. © Activision / Blizzard

Im Rahmen seiner Gewinnmitteilung für das erste Quartal 2021 hat Activision Blizzard in dieser Woche die Entwicklung eines neuen Teils der "Call of Duty"-Reihe bestätigt . Der noch namenlose Titel sei "auf dem Weg" zum Release im Herbst. Entwickelt wird das Spiel von Sledgehammer Games , die zuletzt im Jahr 2017 "Call of Duty WW2" veröffentlicht hatten.

Neues CoD nur für Next-Gen geplant?

Das Spiel soll laut Activision über eine Story-Kampagne, einen Multiplayer- und einen Koop-Modus verfügen und sich ins "bestehende Call-of-Duty-Ökosystem einfügen". Der Publisher könnte damit möglicherweise andeuten, dass das neue "Call of Duty" ebenso wie "Call of Duty: Black Ops Cold War" mit "Call of Duty: Warzone" kompatibel sein wird. In seiner Gewinnmitteilung betont das Unternehmen außerdem, dass die neue "CoD"-Episode als "Next-Generation-Erfahrung" entwickelt wird. Ob der Publisher dabei gänzlich auf Versionen für Playstation 4 und Xbox One verzichten wird, ist allerdings noch unklar. Bestätigt wurden jedoch bereits Versionen für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Weitere Details zum neuen Spiel bliebt Activision Blizzard schuldig. Den Gerüchten zufolge soll die neueste Episode der Reihe den Namen "Call of Duty WWII: Vanguard" tragen und ein Setting im Zweiten Weltkrieg oder in einer alternativen Timeline bieten. Offizielle Informationen zum neuen Spiel sollen laut dem Publisher "in Kürze" folgen.

"Call of Duty" bleibt für Activision Blizzard auch weiterhin ein einträgliches Franchise. Über alle Plattformen hinweg zählt der Titel mittlerweile 150 Millionen monatliche Spieler. Entscheidend dazu beigetragen haben der Free-to-Play-Titel "Call of Duty: Warzone" und "Call of Duty Mobile", die ihre monatlich aktiven Nutzer seit dem vergangenen Jahr fast verdreifachen konnten.