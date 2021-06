Neues "Awake"-Tool in Microsoft PowerToys 0.41.3

Panagiotis Kolokythas

Microsoft Power Toys für Windows 10 erhält ein neues praktisches Tool. "Awake" verhindert, dass Windows "einschläft".

Vergrößern Das neue PowerToys-Tool Awake hält Windows 10 wach © Valeria Aksakova / Shutterstock.com

Microsoft bietet die PowerToys in der neuen Version 0.41.3 zum Download an. Die Zahl der Helfer wächst mit der neuen Version. Hinzugefügt wird das Tool "Awake", welches sich längere Zeit in der Entwicklung befand und in der Zeit auch den Namen "Espresso" trug, wie diesem Github-Eintrag zu entnehmen ist.



Vergrößern Das Tool "Espresso" (Codename) soll den Microsoft Powertoys hinzugefügt werden © Microsoft

Die Bezeichnung "Espresso" macht ziemlich gut deutlich, welchen Zweck das Tool "Awake" erfüllt: Das neue Powertoy soll nämlich verhindern, dass Windows "wegdöst", wenn der Nutzer es gerade gar nicht will, etwa weil ein größer Download durchgeführt wird oder der Rechner aus einem anderen Grund wachgehalten werden soll. Ein solches Tool ist nichts Neues, DontSleep etwa erledigt die gleiche Aufgabe. Der Nutzer kann in Awake über Schalter wählen, ob Windows 10 dauerhaft wach gehalten werden soll bis der Wachhalte-Modus deaktiviert wird, oder nur über einen gewissen Zeitraum hinweg.

Diese Powertoys gibt es

Mit der neuen Version 0.41.3 gibt es auch diverse kleinere Bugfixes und Verbesserungen. So wurde etwa die Autoupdate-Funktion verbessert. Awake war mit den Powertoys 0.41.2 eingeführt worden. Wenige Stunden später mussten die Entwickler aber eine aktualisierte Version nachreichen, weil Bitdefender die ursprüngliche Version als potenziell schädlich einstufte.

Aktuell stehen die folgenden Tools zur Verfügung:



Die Roadmap für die nächsten Powertoys-Versionen: Im Juli soll die Version 0.43 folgen. Für August 2021 ist dann die Version 0.45 geplant und im September 2021 soll dann 0.47 folgen.