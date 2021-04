Hans-Christian Dirscherl

3281 Drohnen flogen gleichzeitiig am Himmel bei einer gigantischen Lichtershow. Die Details.

Vergrößern Neuer Weltrekord: 3281 Drohnen am Himmel zeichnen Lichtershow © Genesis/Hyundal

Genesis ist eine Marke des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai. Sie soll das hochpreisigere Marktsegment abdecken, ist in Deutschland als Konkurrenz zu Audi, BMW und Mercedes-Benz bis jetzt aber faktisch nicht vertreten. Doch in der Volksrepublik China hat Genesis nun einen atemberaubenden Einstand hingelegt. Mit einer spektakulären Drohnen-Show.

Wie die US-IT-Nachrichtenseite The Verge berichtet , hat Genesis zu seinem Marktstart in China 3281 leuchtende Flugdrohnen das Genesis-Logo an den Himmel von Shanghai „zeichnen“ lassen. Der Auftritt stand unter dem Motto "Genesis of Genesis“. was übersetzt so viel wie "die Entstehung von Genesis" heißen soll.

Hier sehen Sie Genesis' Drohnenshow in Shanghai auf Youtube:

Die beeindruckende Drohnen-Show fand bereits am 29. März 2021 über Shanghai statt. Laut Genesis ist das ein neuer Weltrekord und findet Eingang in das Guiness Buch der Rekorde unter der Rubrik "The Most Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Airborne Simultaneously“.

Die Flugdrohnen zeigten übrigens nicht nur das Genesis-Markenlogo, sondern flogen auch einige andere Formationen, die unter anderem die Silhouetten und Modellbezeichnungen von einigen Genesis-Fahrzeugen und deren Kühlergrill zeigten. Mit der Drohnenshow machte die Luxusmarke auf ihren Verkaufsstart in China aufmerksam.

Die Volksrepublik China ist wegen ihrer Größe ein extrem wichtiger Markt für Automobil-Hersteller. Insbesondere die deutschen Hersteller feiern in China seit Jahren Verkaufsrekorde, aber auch Tesla ist dort vertreten und hat in China sogar eine eigene Gigafactory bauen lassen. Hyundai, der Mutterkonzern von Genesis, war Anfang des Jahres 2021 als potenzieller Kooperationspartner für Apple beim Bau des "Apple Autos" im Gespräch. Doch dieses Gerücht hat sich bisher nicht bestätigt, vermutlich weil Hyundai zu indiskret war: Apple Auto / iCar / Projekt Titan - alles, was wir wissen.



Der bisherige Rekord lag bei 3051 Drohnen bei einem Event im September 2020: