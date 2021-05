Hans-Christian Dirscherl

Der neue VW Polo hat auch einen „Autopilot“, mit dem der kleine VW bis 210 km/h das Lenken, Bremsen und Beschleunigen dem Fahrer abnimmt. VW bezeichnet das neue Fahrerassistenzsystem aber nicht so vollmundig wie Tesla.

Vergrößern Neuer VW Polo fährt teilautomatisiert - fast wie Teslas Autopilot © VW

Fahrerassistenzsysteme, die auf gut ausgebauten Straßen mit klar erkennbaren Fahrbahnmarkierungen und bei einigermaßen passablen Sichtverhältnissen automatisch den Abstand zum voraus fahrenden Auto halten und zugleich das Fahrzeug auch aktiv in der Spur halten, gibt es schon länger. Diese als "ACC" und "aktiver Spurhalteassistent/adaptive Spurführung" bezeichneten Systeme kosten aber einige Tausend Euro Aufpreis und sind in der Regel erst ab Autos der Mittelklasse erhältlich. Volkswagen bietet nun unter der Bezeichnung „IQ.DRIVE Travel Assist“ eine derartige Kombination aus ACC und aktivem Spurhalteassistent auch für den neuen Polo an (dabei handelt es sich um das im April 2021 vorgestellte Facelift des Polo 6).

Video-Beschreibung einblenden Für rund 64.000 Euro bekommt ihr im neuen Tesla Model 3 Performance jede Menge Technik-Schnickschnack. Und in unserem Test stellen wir schnell fest: Tesla nimmt sich selbst nicht allzu ernst und spendiert dem E-Auto jede Menge Features, über die man nur lachen kann: Blinker mit Furzgeräuschen, Videospiele oder ein Lagerfeuer für "romantische" Stunden auf der Autobahn. Was der Wagen noch so kann, erfahrt ihr in diesem Video.



► Hier geht's zum Test-Bericht:

www.pcwelt.de/produkte/Tesla-Model-3-im-Test-Irre-Beschleunigung-rasanter-15-Zoeller-und-always-online-10643706.html



► Unterstützt uns, werdet Kanalmitglied für nur 99 Cent im Monat und erhaltet exklusive Vorteile (jederzeit kündbar):

www.youtube.com/pcwelt/join



► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop:

www.pcwelt.de/fan



--------



Unser Equipment (Affiliate-Links):



🎥Kameras:

amzn.to/2SjTm72

amzn.to/2IuqA3T

amzn.to/2IvFtmk



🔭Objektive:

amzn.to/2E0wofO

amzn.to/2NkGoFd



➡️ Stative:

teuer: amzn.to/2DIlCeV

günstig: amzn.to/2IHm026

Einbein: amzn.to/2T0WbPG



📺Field Monitore:

teuer: amzn.to/2UnVbWk

günstig: amzn.to/2IKAbUv



🎤Mikros:

Lavalier: amzn.to/2IxIlzm

Headset: de-de.sennheiser.com/hsp-essential-omni

Hand: amzn.to/2HdVKIT

Shotgun: amzn.to/2tA6ZoE



➡️ Kamera-Cages & Zubehör:

amzn.to/2Estthx

amzn.to/2XY5M7N

Damit habt Ihr alles im Griff: amzn.to/2SmfptN



➡️ Schulter-Rigs:

teuer: bit.ly/2V08tny

günstig: amzn.to/2PJrr0z



💻 Schnitt-Notebooks:

Apple: amzn.to/2JuPgYY

Nicht-Apple: amzn.to/2E3vsHI







Damit sei der neue Polo laut Volkswagen „eines der weltweit ersten teilautomatisiert fahrbaren Kompaktmodelle“. Faktisch entspricht das in wesentlichen Teilen dem Funktionsumfang eines Tesla Autopiloten, auch wenn dieser zusätzlich noch selbstständig den Blinker setzen und von der Autobahn abfahren kann, wenn man ihm die entsprechende Route vorgegeben hat. In der Praxis ist dieses automatische Abfahren von einer stark befahrenen deutschen Autobahn aber oft eine gruselige Angelegenheit, wie unser Test gezeigt hat.

Den Blinker setzen und selbstständig die richtige Autobahnausfahrt nehmen kann der neue Polo also nicht. Doch viel wichtiger für das entspannte und sichere Fahren ist ohnehin das automatische Halten des Abstandes zum vorausfahrenden Auto und das korrekte Einhalten der Fahrspur. Und das soll der neue Polo mit dem „IQ.DRIVE Travel Assist“ können. VW vermeidet also tunlichst eine derart aggressive Bewerbung dieser Technik, wie es Tesla mit dem „Autopilot“ macht. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Benennung von VW sicherlich richtig, denn das „Assist“ (englisch für „helfen, unterstützen“) in der Bezeichnung bringt klar zum Ausdruck, dass der Fahrer nach wie vor die Kontrolle über das Fahrzeug nicht abgeben darf. VW spricht stattdessen von „teilautomatisiertem“ Fahren.

Laut VW gab es diese Technik bisher konzernintern nur in größeren Modellen wie dem Golf, Tiguan, Passat, Arteon und Touareg. Und weiter: „Als Novum seiner Klasse ist nun auch der Polo über den gesamten Geschwindigkeitsbereich teilautomatisiert unterwegs. Insbesondere auf Autobahnetappen bietet der IQ.DRIVE Travel Assist ein deutliches Plus an Komfort.“

Kamera und Radar

Der „IQ.DRIVE Travel Assist“ wird wie gehabt über eine separate Bedientaste im Lenkrad ein- und ausgeschaltet. Wobei auch ein Tritt auf das Bremspedal den „IQ.DRIVE Travel Assist“ deaktiviert. Sobald Sie den „IQ.DRIVE Travel Assist“ einschalten „übernimmt der neue Polo die teilautomatisierte Längs- und Querführung“. Der Polo hält die vom Fahrer eingestellte Geschwindigkeit und „weiß“ dank kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung, wie schnell er fahren darf. Über seinen Radarsensor erkennt der Polo vorausfahrende Fahrzeuge und verringert dann entsprechend seine Geschwindigkeit, falls das erforderlich ist. Er überholt aber nicht automatisch langsamere Fahrzeuge! Sondern er hält dann den richtigen Sicherheitsstand ein. Wird die Fahrspur wieder frei, beschleunigt der Volkswagen wieder. In Kombination mit dem Navigationssystem und Doppelkupplungsgetriebe (DSG) soll es zudem ein prädiktives – vorausschauendes – „ACC“ geben. Dabei reagiert der Polo zum Beispiel auch auf Kurven oder Ortseinfahrten und reduziert das Tempo.

Der Spurhalteassistent „Lane Assist“ scannt den Bereich vor dem Polo über dieselbe Kamera in der Windschutzscheibe wie die Verkehrszeichenerkennung, registriert dabei die Fahrbahnmarkierungen und hält den Polo mit aktiven Lenkeingriffen in der Spur.

Wichtig: Der Fahrer muss die Hände allerdings stets am Lenkrad haben; er ist permanent in der Verantwortung, das Verkehrsgeschehen zu beurteilen und die Fahrsituation zu kontrollieren. Entsprechende Sensoren im Lenkrad sorgen dafür, dass der Polo "bemerkt", wenn der Fahrer nicht mehr seine Hände am Lenkrad hat.

VW erklärt: "Mit manuellem 5- und 6-Gang-Getriebe kann der IQ.DRIVE Travel Assist ab 30 km/h bis hin zur Höchstgeschwindigkeit (maximal 210 km/h) genutzt werden. Ist der Polo mit dem 7-Gang-DSG ausgestattet, spricht das Assistenzsystem bereits ab 0 km/h an. Der IQ.DRIVE Travel Assist mit DSG soll dann auch beim Stop-and-Go-Verkehr im Stau assistieren.

Für den Polo stehen der „IQ.DRIVE Travel Assist“ und das „ACC“ als Bestandteile des aufpreispflichtigen „IQ.DRIVE Paktes“ zur Verfügung. „Lane Assist“ gehört indes zu den serienmäßigen Assistenzsystemen des neuen Polo.

Video-Beschreibung einblenden Hände weg vom Lenkrad und sich auf der Autobahn entspannt zurücklehnen. An genau dieser Technologie, dem sogenannten hochautomatisierten Fahren, forscht derzeit BMW. Wie weit diese Forschung bereits ist, haben wir uns auf einer Testfahrt über die A9 und die A92 zum Münchner Flughafen angeschaut. Die Technik übernahm auf dieser Strecke komplett das Ruder, fuhr eigenständig geradeaus, überholte und brachte uns sicher ans Ziel. Einen genauen Einblick in die Technik des hochautomatisierten Fahrens bekommen Sie in diesem Video.

Die unterschiedlichen Stufen des automatisierten Fahrens

International wird das automatisierte Fahren in sechs Stufen von Level 0 bis Level 5 eingeteilt, wie wir seinerzeit bereits in Zusammenhang mit einem autonom fahrenden BMW-Testfahrzeug erklärt haben.

Level 0: Keine Unterstützung durch eingreifende Assistenzsysteme.

Level 1: Der Wagen übernimmt assistierend entweder die Quer- oder die Längsführung und der Fahrer den jeweils anderen Part.

Level 2: Der „IQ.DRIVE Travel Assist“ entspricht dem teilautomatisierten Fahren auf Level 2, indem er gleichzeitig die Quer- und Längsführung übernimmt. Level 2 gilt laut VW unter Berücksichtigung der Gesetzeslage und im Hinblick auf die Sicherheit als heutiger Status quo. Aus Sicherheitsgründen muss der Fahrer das System noch dauerhaft überwachen.

Level 3: Erst wenn der Fahrer nicht mehr dauerhaft überwachen muss, greift das hochautomatisierte Level 3. In Level 3 muss der Fahrer allerdings potenziell bereit sein, den Wagen nach einer Aufforderung wieder zu übernehmen.

Level 4: Im vollautomatisierten Level 4 übergibt der Fahrer die Verantwortung im spezifischen Anwendungsfall – etwa auf der Autobahn – komplett an das Fahrzeug. Hierunter fällt der ID.Buzz, wie er ab 2025 fahren soll. Aber nur für Dienstleister.

Level 5: Wird der Wagen generell vom Start bis zum Ziel ohne Fahrer bewegt, ist von Level 5 die Rede; die Hard- und Software dazu könnte im nächsten Jahrzehnt zur Verfügung stehen.

ID. Buzz: Erster autonomer VW Bus fährt 2025 auf deutschen Straßen



Discover Media im VW Polo im Test