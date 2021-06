Hans-Christian Dirscherl

Ein nagelneuer VW Golf 8 Hybrid explodiert und brennt aus. Bis heute kennt die Öffentlichkeit nicht den Grund.

Vergrößern Neuer VW Golf Hybrid explodierte - Grund noch immer unbekannt © VW

Update 15.6.2021: Volkswagen hat trotz Nachfrage bis dato keine weiteren Informationen zu dem brennenden neuen VW Golf Hybrid veröffentlicht. Auch von der Feuerwehr Felsberg kamen trotz Nachfrage keine weiteren Informationen. Somit bleibt die "brennende" Frage offen, wieso ein fast fabrikneuer Golf Hybrid Feuer gefangen hat. Sollte uns VW doch noch Informationen zur Brandursache liefern, tragen wir diese hier nach. Update Ende

17.2.2021: Neuer VW Golf 8 Hybrid explodiert

Die Freiwillige Feuerwehr Felsberg (Nordhessen) meldet und hier mit Fotos des brennenden Fahrzeugs , dass sie einen brennenden Hybrid-PKW gelöscht habe. Das Fahrzeug sei nur zwei Tage alt gewesen und habe nur 300 Kilometer Gesamtlaufleistung gehabt. Es wurde bei dem Brand völlig zerstört. Die Feuerwehr schreibt weiter: „Nach Angaben des Fahrers gab es während der Fahrt einen hellen blauen Blitz und einen lauten Knall. Der Knall und die Druckwelle waren so heftig, dass die Scheiben des Fahrzeugs aus der Karosserie gedrückt wurden. Der Knall war auch in weiteren Stadtteilen hörbar.“

Der Fahrer und seine Begleitung konnten das Fahrzeug mit leichten Verletzungen verlassen. Der Wagen stand binnen weniger Sekunden in Flammen, wie das Nachrichtenportal HNA ergänzt . Beim Löschen erwies sich der Akku des Fahrzeugs laut dem Bericht als Problem. Denn der im Heck des Fahrzeugs verbaute Akku entfachte den Brand immer wieder aufs Neue. Schließlich griff die Feuerwehr zu der aufwendigen Maßnahme, zu der Brandbekämpfungsexperten bei Elektroautos generell raten: Das Fahrzeug wurde in einen Container mit Wasser getaucht. Hierzu holte ein Abschleppunternehmen den abgebrannten Pkw ab und setzte ihn in einem Spezialcontainer komplett unter Wasser. Wie das Nachrichtenportal n24 ergänzt , handelte es sich bei dem brennenden Neuwagen um einen VW Golf 8 Hybrid .

Der Gesamtschaden soll 45.000 Euro betragen, wie HNA berichtet . Durch die hohe Temperatur wurde die Teerdecke der Straße beschädigt. Gegenüber der Automobilwoche bestätigte ein VW-Sprecher den Vorfall. Die Ursache ist bisher unbekannt.

Erste Stellungnahme von Volkswagen lässt alle Fragen offen

PC-WELT fragte bei Volkswagen sofort nach dem Brand um eine Stellungnahme an. VW antwortete damals prompt, war aber überfragt:

" Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Analyse und Bewertung des von Ihnen angesprochenen Falles noch nicht abgeschlossen ist. Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Um den selbst gesetzten hohen Standard bei unseren Fahrzeugen gewährleisten zu können, analysieren wir die näheren Umstände und die technischen Hintergründe eines Falles, bei dem es laut Medienbericht zum Brand/Explosion eines Golf 8 gekommen sein soll. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse werden wir im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten.

Grundsätzlich gilt: Beim Betrieb von allen Kraftfahrzeugen kann es in sehr seltenen Ausnahmefällen sogar zu Fahrzeugbränden kommen. Diese können diverse Ursachen haben, die dann zudem teilweise auch in kausalem Zusammenhang miteinander stehen - insbesondere technische Störungen, Austritt brennbarer Betriebsflüssigkeiten (Stichwort: Marderbiss), unsachgemäße Verwendung, ein nicht fachgerecht ausgeführter Einbau von Zusatzbauteilen, ungewollte Temperaturerhöhungen im Abgassystem beziehungsweise Abgasaustritt, eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Fahrzeugs, Manipulationen, Wartungsfehler oder auch Fehlbetankungen ." Zitat Ende

Alle unsere weiteren Nachfragen blieben unbeantwortet.



