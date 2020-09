Neuer Tesla Model S Plaid: In 2 Sek von 0 auf 100, >800 Km & 25.000-Dollar-Tesla

Hans-Christian Dirscherl

Elon Musk hat den bisher stärksten Tesla vorgestellt: Das Tesla Model S Plaid mit 3 Motoren und rund 840 km Reichweite. Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,1 Sekunden. Jetzt bestellbar! Außerdem kündigte Musk einen Tesla für 25.000 US-Dollar an.

Vergrößern Das neue Tesla Model S mit Plaid Powertrain. © Tesla

Das Model S gibt es jetzt in einer Version mit Plaid Antrieb, drei Motoren und 320 km/h Höchstgeschwindigkeit. Dieses Tesla Model S mit Plaid Powertrain ist leistungsmäßig also noch über der bisherigen Topversion „Ludicrous Model“ angesiedelt. Die Reichweite der Plaid-Variante gibt Tesla mit beeindruckenden 840 Kilometern an. Von 0 auf 100 Kilometer beschleunigt das neue Top-Modell in unter 2,1 Sekunden. 139.990 Euro (oder 139.990 US-Dollar) verlangt Tesla dafür. Sie können den neuen Tesla Model S Plaid ab sofort bestellen , Ende 2021 soll das Tesla Model S mit Plaid Powertrain ausgeliefert werden.

Tesla für rund 25.000 US-Dollar

Das andere Ende der Extreme: Nur noch 25.000 US-Dollar soll ein Tesla kosten, wenn Tesla seine nächste Akku-Generation in Betrieb nimmt. Das versprach Elon Musk auf dem gestrigen Battery-Day-Event. Bis die neue Akku-Generation aber tatsächlich verfügbar ist, vergehen laut Musk noch zwei Jahre: Erst 2022 soll es so weit sein. Bei den neuen Akkus will Tesla die Produktionskosten pro Kilowattstunde um die Hälfte reduzieren, wodurch ein insgesamt deutlich niedrigerer Kaufpreis für Tesla-Fahrzeuge möglich würde. Damit sollen Elektro-Autos das Preisniveau von Verbrennerfahrzeugen erreichen.



Die neuen „tabless cells“-Batterien sollen zudem fünfmal so viel Energie wie bisher speichern können. Dadurch soll die Reichweite um 16 Prozent steigen. Die neue Akku-Generation mit den sogenannten „4860 cells“ soll außerdem Kobalt-frei sein. Die Kobaltverwendung steht deshalb in der Kritik, weil Kobalt oft unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen wird. Siehe hierzu:

Außerdem will Tesla künftig auch selbst Batteriezellen fertigen und diese nicht nur von seinen bisherigen Zulieferern Panasonic, CATL und LG Chem beziehen.