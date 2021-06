Hans-Christian Dirscherl

Ikea hat die anscheinend versehentlich geleakten Informationen zu seinen neuen Lautsprechern mit Sonos-Technik entfernt. Das wissen wir über den neuen Symfonisk-Speaker. Plus: Screenshot der entfernten Seite.

Vergrößern Neuer Symfonisk-Speaker: Ikea entfernt geleakte Daten von seiner Webseite © Graeme Dawes/Shutterstock.com

Ikea will am 16. Juni 2021 neue Lautsprecher mit Sonos-Technik vorstellen. Diese Produktreihe trägt bekanntlich die Bezeichnung „Symfonisk“ und derzeit sind davon zwei Varianten erhältlich. Wir haben beide Symfonisk-Speaker getestet.



Bereits im April 2021 war durchgesickert, dass es sich bei diesen neuen Lautsprechern um eine Art von Wandschmuck beziehungsweise Bilder handeln wird. Doch für einige Zeit waren auf der US-amerikanischen Ikea-Website (bis mindestens 9.30 Uhr, 2.6.) tatsächlich schon konkrete Hinweise auf das neue Produkt aufgetaucht, wie The Verge berichtet. Ikea USA hatte nämlich die vollständige Produktseite online gestellt.



Vergrößern Ein Screenshot der offensichtlich zu früh online gegangenen Webseite. © ikea.com/us/en/p/symfonisk-picture-frame-with-wi-fi-speaker-white-50487329

Update 11:55 Uhr : MIttlerweile hat Ikea die geleakte Webseite jedoch offline genommen.



So heißt das neue Symfoniskprodukt “Symfonisk Picture frame with Wi-Fi speaker”, also wie bereits vermutet ein Bilderrahmen mit integriertem Lautsprecher. Als Preis nannte die Ikea-Webseite 199 US-Dollar. Den smarten Bilderrahmen gibt es wahlweise in Schwarz und Weiß. Das Produkt ist derzeit noch nicht lieferbar, was nicht überraschend ist, weil Ikea diese neue Symfoniskprodukt ja erst in wenigen Wochen offiziell vorstellen wird.

Der Bilderrahmen ist aus Kunststoff gefertigt. Der Kunde kann unter „verschiedenen austauschbaren Fronten“ wählen, schreibt Ikea. Damit ist offensichtlich das gemeint, was eingerahmt ist. Denn Sie können anscheinend keine eigenen Bilder in diesen Bilderrahmen stecken, sondern müssen eines der mitgelieferten verwenden. Es ist also streng genommen kein smarter Bilderrahmen, sondern ein smartes „Kunstwerk“ zum an die Wand hängen.

Der smarte Bilderrahmen wird wie gehabt mit dem WLAN verbunden und wird auch Apple Airplay 2 sowie Spotify Connect unterstützen. Die Konfiguration erfolgt via Sonos-App, außerdem lässt sich der Bilderrahmen-Speaker in Ikea Home Smart integrieren.

Neben diesem smarten Bilderrahmen wird Ikea außerdem im Juni vermutlich eine überarbeite Tischlampe mit Sonos-Technik vorstellen.

