Neuer Speicherstandart 1alpha-DRAM: SK Hynix startet Massenanfertigung

Michael Söldner

Der neue Speicherstandard soll weniger Strom verbrauchen und durch eine höhere Ausbeute günstiger sein.

Vergrößern 1alpha;-DRAM soll weniger Strom verbrauchen und eine höhere Ausbeute pro Wafer bieten. © skhynix.com

Erst im Januar hatte Hersteller SK Hynix mit der Sampling-Phase des sogenannten 1α-DRAM begonnen. Nun startet die Massenfertigung dieses neuen Speicherstandards in Form von 8 Gigabit LPDDR4-RAM mit einer Kapazität von 1 GB. Bei 1α-DRAM handelt es sich um die vierte Generation von RAM-Bausteinen. Diese werden im 10-Nanometer-Verfahren gefertigt. Mittelfristig wolle man damit auch DDR5-Speicher herstellen, noch müsse man jedoch auf die Umstellung auf diesen Speicherstandard innerhalb der Branche warten. Im Vergleich zu herkömmlichen LPDDR5 soll der 1α-Speicher 15 Prozent weniger Energie verbrauchen. Gleichzeitig steigt auch die Ausbeute: Laut SK Hynix können mit dem neuen Prozess 25 Prozent mehr Chips aus einem Wafer hergestellt werden also beim direkten Vorgänger 1z-DRAM. Dies sollte sich mittelfristig auf die Verfügbarkeit und auch den Preis von RAM-Chips auswirken. Diese stiegen in den vergangenen Monaten immer weiter an. Teilweise waren Preisanstiege von über 50 Prozent zu beobachten.

Ein weiterer Vorteil von 1α-DRAM sei seine um 40 Prozent höhere Speicherdichte. Auf jedem Die lassen sich 1 bis 2 GB unterbringen. Durch die typische Bestückung mit 8 bzw. 16 Chips pro RAM-Riegel ergeben sich damit Module mit 8, 16 und 32 GB Kapazität. Mit den neuen Chips sollen laut SK Hynix zuerst Kunden aus dem Compute-Bereich beliefert werden. Doch auch Endkunden können über die Marke Crucial an die neuen DDR4-Chips kommen. Noch in diesem Jahr will auch Micron seine neue Fertigungstechnologie für das komplette DRAM-Angebot nutzen. Hierbei stünden primär Rechenzentren, Industrie, Automobilbranche und Endkunden im Fokus.

