Neuer Sale: Bis zu 80 Prozent im Playstation Store sparen

Michael Söldner

Sony hat im Playstation Store einen Sale mit Rabatten von bis zu 80 Prozent für 166 Titel gestartet.

Vergrößern Der Playstation Store lockt einmal mehr mit hohen Rabatten für PS4-Spiele. © playstation.com

Wer sich vor dem Wochenende noch mit günstigen Spielen für seine PS4 eindecken möchte, bekommt im Playstation Store die Gelegenheit dazu. Sony gewährt auf 166 Titel bis zu 80 Prozent Rabatt. Dadurch kostet beispielsweise das Formel-1-Rennspiel F1 2019 anstelle von 70 Euro nur 14,69 Euro. Wer das erstklassige Action-Adventure Horizon: Zero Dawn bislang verpasst hat, kann die Complete Edition mit 35 Prozent Rabatt für 13 Euro erstehen. Der Ego-Shooter Far Cry 5 kostet dank 78 Prozent Rabatt nur noch 15 Euro statt 70 Euro. Gruslig wird es in Alien: Isolation für 7 statt 35 Euro.

Hochkaräter wie Mittelerde: Mordors Schatten oder Watch Dogs 2 kosten mit 10 bzw. 15 Euro ebenfalls deutlich weniger als bisher. Wer eher auf ungewöhnliche Spiele steht, sollte sich das Abenteuer Life is Strange 2 anschauen. Die komplette Season kostet derzeit 16 statt 40 Euro. VR-Spieler sollten sich hingegen Batman: Arkham VR für 10 statt 20 Euro anschauen. Das Rennspiel Dirt Rally für 5 statt 20 Euro lässt sich per DLC für knapp 5 Euro um eine VR-Unterstützung erweitern, die das komplette Spiel auch mit Helm erlebbar macht. Ein absoluter VR-Klassiker ist zudem Resident Evil 7: Die Gold Edition wird aktuell mit 60 Prozent Rabatt für 20 statt 50 Euro angeboten.

Neuen Sale im Playstation Store anschauen