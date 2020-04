Neuer Rolling-Stones-Song feiert Youtube-Premiere

Panagiotis Kolokythas

Nach acht Jahren ist mal wieder ein neuer Song der Rolling Stones erschienen. Der Titel: Living in A Ghost Time.

Vergrößern Living In A Ghost Town ist der erste Rolling-Stones-Song seit acht Jahren © Twitter / The Rolling Stones

The Rolling Stones haben einen neuen Song veröffentlicht. Das Musikvideo "Living In A Ghost Town" feierte auf Youtube die Premiere und ist zeitgleich auch bei allen Musik-Diensten erschienen, darunter bei Amazon Music, im Itunes Store, auf Youtube Music, Tidal und Deezer.

Living In A Ghost Town ist der erste neue Song der Rolling Stones seit acht Jahren. Komponiert wurde der Song von Mick Jagger und Keith Richards. Im Song heißt es beispielsweise "Life was so beautiful - then we all got locked down". Dennoch wurde der Song aber nicht jetzt während der anhaltenden weltweiten Coronavirus-Krise komponiert und getextet, sondern bereits vor einem Jahr in Los Angeles, wie The Rolling Stones betonen.

In einem Statement von Mick Jagger auf Twitter heißt es allerdings auch: "Die Stones waren vor dem Lockdown im Studio und nahmen neues Material auf, und es gab einen Song, von dem wir dachten, dass er die Zeiten, in denen wir jetzt leben, durchdringen würde. Wir haben in der Isolation daran gearbeitet. Und hier ist er - er heißt 'Living in Ghost Town' - ich hoffe, er gefällt Ihnen." Und Keith Richards fügt hinzu, dass man die Fertigstellung des Songs angesichts der aktuellen Lage beschleunigt habe.



The Rolling Stones have just announced a brand new track ‘Living In A Ghost Town’, recorded in LA and London last year and finished in isolation! Listen now: https://t.co/nDZbw5dLLm



Watch the video premiere on the Stones official YouTube Channel at 7pm BST today! pic.twitter.com/qMGT5KHmty — The Rolling Stones (@RollingStones) April 23, 2020