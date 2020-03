Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat den neuen Magenta-TV-Stick vorgestellt. Wer den Stick kauft, kann drei Monate Magenta-TV und Disney+ ohne Extrakosten nutzen.

Vergrößern Neuer Magenta-TV-Stick: Inklusive 3 Monate Magenta-TV & Disney+ © Deutsche Telekom

Passend zum Deutschlandstart von Disney+ am 24. März 2020 hat die Deutsche Telekom den neuen Magenta-TV-Stick vorgestellt. Wer den Stick kauft, kann drei Monate Magenta-TV und Disney+ ohne Extrakosten nutzen.



Der Magenta-TV-Stick (auf Basis von Android TV) bietet über eine Oberfläche Zugriff auf Fernsehen (ohne dass dafür ein Kabelanschluss oder eine Satellitenschüssel erforderlich ist) und auf Streaming-Dienste wie Magenta-TV, Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube, DAZN sowie auf die Apps im Google Play Store. Für kostenpflichtige Streaming-Angebote ist ein zusätzliches Abonnement erforderlich. Außerdem haben Sie damit Zugriff auf die Mediatheken.

Disney+ für 69,99 Euro im ersten Jahr oder 6,99 Euro/Monat und vorab 7 Tage kostenlos testen.

Der Stick verbindet sich via WLAN mit dem Router und wird am Fernseher in einen HDMI-Anschluss eingesteckt. Der Stick unterstützt 4K Ultra HD und HDR. Sie können den Magenta-TV-Stick unabhängig von Ihrem Internetprovider nutzen.

Disney+ ist von Anfang an auf dem Magenta-TV-Stick vorinstalliert und kann über die Startseite von Magenta-TV aufgerufen werden. Sie haben mit dem Stick also direkten Zugriff auf die Disney+-Originale, Disney-Klassiker und die neuesten Blockbuster von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.



Nach Ablauf der drei Gratis-Testmonate für Disney+ und Magenta-TV fallen folgende Kosten an, sofern Sie die Dienste buchen:



Magenta-TV: 7,95 Euro pro Monat

Disney+: 6,99 Euro pro Monat



Die Deutsche Telekom verkauft den Magenta-TV-Stick (inklusive 3 Monate Magenta-TV und Disney+) für 69,99 Euro.



Hinweis: Bei Magenta-TV-Sticks, die vor dem 24. März eingerichtet worden sind, lässt sich die Disney+-App über den Google Play Store installieren.



