Der neue Microsoft-Standardbrowser Edge 91 zeigt vielen Nutzern immer wieder ein nerviges Popup an. So lösen Sie dieses und weitere Problem von Edge 91.

Vergrößern Neuer Edge nervt Nutzer mit Nagscreen - die Lösung des Problems © WAYHOME studio/Shutterstock.com

Der neue Edge 91 bringt nicht nur Vorteile wie Performance-Zuwächse und geschlossene Sicherheitslücken. Sondern das Browser-Update verursacht offensichtlich auch einige Probleme und bringt obendrein einen nervigen Nagscreen auf die Rechner der Nutzer. Das berichtet zum Beispiel die IT-Nachrichtenseite Bleepingcomputer.

Das größte Ärgernis soll demnach der Nagsreen sein, der beim Start von Edge 91 erscheinen soll, wie auch Nutzer auf Reddit klagen . Das Popup drängt die Benutzer dazu die von Microsoft „empfohlenen Browsereinstellungen“ zu nutzen. In dem angezeigten Fenster befinden sich hierzu zwei Auswahlfelder: Eines für die Verwendung der von Microsoft empfohlenen Browsereinstellungen und eines dafür die Browsereinstellungen nicht zu aktualisieren. Dieser Nagscreen soll aber auch dann noch erscheinen, wenn Nutzer diesen Hinweisbildschirm schließen und sogar dann, wenn sie ausdrücklich auswählen, dass sie die Browsereinstellungen nicht aktualisieren wollen.

Das steckt hinter dem Nagscreen

Doch was verbirgt sich überhaupt hinter diesen „von Microsoft empfohlenen Browsereinstellungen“? Anscheinend geht es nur oder zumindest vor allem darum, dass Bing als Standardsuchmaschine in Edge voreingestellt werden soll. Die Redmonder wollen also ihre Bing-Suche gegenüber dem Marktführer Google pushen.

Falls das Anklicken des entsprechenden Auswahlfeldes in dem Nagscreen das Problem nicht dauerhaft beseitigt, können Sie in die Adresszeile von Edge auch “edge://flags/" eintippen/kopieren, dann nach "Show feature and workflow recommendations" suchen und dort im Dropdown-Menü "Disabled" auswählen. Danach starten Sie Edge neu. Nun sollte der Nagscreen nicht mehr erscheinen.

Ein weiteres kleines Ärgernis besteht wohl darin, dass Edge die von den Nutzern voreingestellte Startseite nicht mehr öffnet, sondern stattdessen die Seite für einen neuen Tab öffnet. Wieder andere Nutzer beschweren sich, dass Edge das „+“-Symbol zum Öffnen eines neuen Tabs nicht mehr anzeigt.

So wehren Sie sich dagegen

Wer von einem der oben beschriebenen Probleme betroffen ist, kann das Ärgernis möglicherweise dadurch beseitigen, indem Edge auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird. Dann kann es allerdings sein, dass Bing nun ihre neue Standardsuchmaschine in Edge ist. Das müssen Sie danach wieder von Hand in den Einstellungen umstellen, falls Sie lieber Google nutzen wollen.

