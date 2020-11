Neuer Echo Dot für kurze Zeit rund 30 Euro günstiger

Hans-Christian Dirscherl

Amazon verkauft nur für kurze Zeit den neuen Echo Dot 4. Gen. mit und ohne LED-Uhr rund 30 Euro günstiger.

Vergrößern Amazon Echo Dot 4. Gen. mit LED-Uhr © Amazon

Mit dem neuen Echo Dot 4. Gen. in Kugelform hat Amazon unserer Meinung nach einen Design-Volltreffer gelandet. Der Onlineversandgigant spricht in diesem Zusammenhang von „sphärischem Design“. Im Test des Echo Dot. 4.Gen. mit und ohne LED-Uhr fanden wir keine großen Kritikpunkte. Die Soundqualität ist für einen derart kleinen Speaker in Ordnung und der sonstige Funktionsumfang entspricht dem, was man von Alexa-Geräten nun einmal gewohnt ist. Hier ein Auszug aus unserem Testfazit: „Sein Design empfinden wir als eine deutliche Weiterentwicklung, der neue Echo Dot ist absolut wohnzimmertauglich. Der Sound erreicht natürlich nicht das Niveau von besonders hochwertigen Lautsprechern, reicht aber für Hintergrundmusik und für das Hören von Hörbüchern und Nachrichten völlig aus. Zumal Sie auch mit dem kleinen Echo den vollen Funktionsumfang von Alexa nutzen können.



Was bringt die LED-Uhr? Beim Echo Dot mit Uhr ist wie schon beim Vorgänger an der Frontseite eine LED-Anzeige integriert. Sie zeigt gut ablesbar die Uhrzeit. Ein gesetzter Wecker wird außerdem mit einem Punkt rechts unten neben der Uhrzeit angezeigt. Ein gestellter Timer wird wiederum durch einen Punkt rechts oben neben der Uhrzeit signalisiert. Alternativ kann Echo Dot die Außentemperatur anzeigen.



Falls Sie sich den Echo Dot der 4. Generation also zulegen wollen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Denn im Rahmen der Black-Friday-Woche verkauft Amazon diesen smarten Speaker deutlich günstiger.



Der Amazon Echo Dot 4. Gen. ohne LED-Uhr kostet jetzt 29,24 Euro statt 58,48 Euro UVP.

Prime-Mitglieder bekommen den Echo Dot 4. Gen. gratis nach Hause geliefert. Wenn Sie jetzt bestellen, liefert Amazon diesen Smart-Speaker in der Variante ohne LED-Uhr ab dem 1. Dezember 2020 aus.



Der Amazon Echo Dot 4. Gen. mit LED-Uhr kostet jetzt 38,98 Uhr statt 68,22 Euro UVP. Es gibt bei der Variante mit LED-Uhr jedoch einen Wermutstropfen: Amazon liefert ihn erst ab dem 26. Februar 2021 aus.

Tipp: Amazon verkauft derzeit noch viele weitere eigene Geräte zu deutlich reduzierten Preisen. Wir stellen Ihnen die preisreduzierten Amazon-Devices in dieser Meldung vor: Black-Friday-Woche: Echo, Fire TV, Blink, Ring, Kindle deutlich günstiger.

Test: Echo Dot 4. Gen. und Echo Dot 4. Gen. mit Uhr



Amazon: Neuer Echo und Echo Dot in Kugelform



Echo 4. Gen. jetzt als RED-Edition: 10 Euro für guten Zweck



Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Dot & Echo Spot mit Alexa im Test