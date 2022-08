Neuer DHL-Service für Amazon-Kunden ab 10. Oktober

Panagiotis Kolokythas

Amazon-Kunden können ab dem 10. Oktober noch einfacher Produkte an Amazon über DHL zurückschicken. Das ist neu.

Vergrößern DHL führt neuen Service für Amazon-Kunden ein © Aleksandar Tasevski/Shutterstock.com

Ab dem 10. Oktober gibt es einen neuen DHL-Service für Amazon-Kunden, der den Versand von Retouren erleichtert. Das berichtet Paketda. Demnach trage der neue Service den Namen "Retoure Unverpackt" und erlaubt es den Amazon-Kunden, in einem DHL-Shop einfach eine Rücksendung an Amazon unverpackt in der normalen Produktverpackung abzugeben. Nicht einmal ein Paketschein muss vorab ausgedruckt werden.



Im DHL-Shop erhalten die Amazon-Kunden bei der Abgabe der Retoure in ihrer Produktverpackung eine passende Versandtasche und können sich eine mobile Versandmarke über einen QR-Code ausdrucken lassen. In den DHL-Shops werden die Retouren dann sieben Kalendertage gesammelt und dann gesammelt an das Retourencenter von Amazon geschickt.

Neuer DHL-Service nicht für alle Amazon-Produkte verfügbar

Dem Bericht zufolge werden alle DHL-Shops über die kommenden Wochen hinweg mit entsprechenden Versandtaschen und Retourenboxen ausgestattet. DHL nehme den höheren Aufwand im Kauf, um Amazon einen vereinfachten Retourenversand zu ermöglichen. Die Betreiber von DHL-Shops sollen aufgrund des höheren Aufwands bei der Bearbeitung von Amazon-Retouren eine zusätzliche Vergütung für den Service erhalten.

"Der neue Service Retoure Unverpackt bietet Ihren Kund:innen eine neue und unkomplizierte Versandoption. Durch Ihren Service und die Beratung vor Ort tragen Sie zu einer hohen Kundenzufriedenheit bei, die sich positiv auf die Filiale auswirkt", heißt es in einem Schreiben, welches DHL-Shopbetreiber von DHL erhalten.



Den Service "Retoure Unverpackt" wird es aber nicht für alle Amazon-Produkte geben. Ausgenommen sein sollen Produkte, die zu groß, zu schwer oder zu zerbrechlich sind.