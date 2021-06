René Resch

Bioware will seinen Ruf als Top-Studio wieder herstellen. Dieses Vorhaben rief der neue Studio-Boss Gary McKay nun aus.

Vergrößern Neuer Bioware-Boss will Studio zu altem Glanz verhelfen © Bioware / Electronic Arts

Der neue Bioware-Boss Gary McKay will dem Studio zu altem Glanz verhelfen. Diese Nachricht schickte der neue General Manager bei Bioware per Blog-Eintrag der offiziellen Bioware-Webseite an die Fans.

McKay hatte sich bereits im Januar 2020 dem Studio als Leiter der Entwicklungsabteilung dem Studio angeschlossen. Nachdem der alte Studioleiter und ursprünglicher Creative Director von "Mass Effect", Casey Hudson das Unternehmen verlassen hatte, wurde im Dezember 2020 McKay zum Interims-GM ernannt.

Hudson verließ das Studio dabei in einer turbulenten Zeit. Das Studio hatte noch mit den Nachwirkungen und der großen Kritik am Mass-Effect-Finale zu kämpfen und das groß angekündigte und im Februar 2019 veröffentlichte Live-Service-Spiel "Anthem" war gescheitert. Auch der Reboot-Versuch des Spiels wurde im Februar 2020 verworfen - man wollte stattdessen die Studio-Ressourcen für "Mass Effect", "Dragon Age" und "Star Wars: The Old Republic" aufbringen.

McKay will die alte Studio-Reputation wieder herstellen

McKays Karriere arbeitete ab 1998 sieben Jahre lang bei Electronic Arts, dem Mutterkonzern von Bioware. Danach war er für eine Reihe anderer Studios als General Manager tätig.

In einem Statement auf der Bioware-Webseite gab der neue Bioware-Boss nun an, dass er von der Herausforderung, den alten Ruf des Studios wieder herzustellen, begeistert sei.

"Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit", sagte er. "Wenn man über 20 Jahre in der Branche verbringt, gibt es eine kleine Handvoll Studios auf der Bucket List, was die Teams angeht, mit denen man arbeiten möchte - und Bioware steht ganz oben auf meiner Liste. "Dieses Studio ist insofern einzigartig, als dass es eine unglaubliche Geschichte in der Entwicklung von kritisch erfolgreichen Spielen und Universen hat, die von so vielen Fans wirklich geliebt werden. Für mich geht es beim Erfolg darum, diesen Ruf wieder aufzubauen und dieses Qualitätsversprechen zu erfüllen."

Bioware arbeitet an Mass Effect, Dragon Age und Star Wars: The Old Republic

Bioware hat im Mai die gut aufgenommene Mass Effect Legendary Edition, eine Remaster-Sammlung von drei Spielen, veröffentlicht und arbeitet derzeit an einem brandneuen Mass Effect-Spiel, dem nächsten Ableger der Dragon Age-Serie sowie an einer Erweiterung zu Star Wars: The Old Republic.

"Wir konzentrieren uns darauf, die Art von Spielen zu veröffentlichen, für die Bioware bekannt ist: hochwertige Konsolen-, PC- und Online-Rollenspiele mit reichhaltigen Geschichten, unvergesslichen Charakteren und riesigen Welten. Wir arbeiten weiterhin am nächsten Dragon Age und Mass Effect - und dieses Jahr ist ein Meilensteinjahr, da wir das 10-jährige Jubiläum feiern und noch mehr von Star Wars: The Old Republic erwarten. Ich könnte nicht aufgeregter über die Zukunft von Bioware sein", so McKay.