Neue Wochenangebote bei Gamesplanet

Michael Söldner

Bei Gamesplanet gibt es derzeit zahlreiche PC-Spiele als Wochenangebot, darunter Borderlands 2 oder Tropico 6.

Vergrößern Gamesplanet hat derzeit viele Wochenangebote für PC-Spiele zu bieten. © gamesplanet.com

Wer sich für das kommende Woche noch mit neuen PC-Spielen eindecken möchte, sollte sich die Wochenangebote von Gamesplanet genauer anschauen. Neben den 55 im Preis gesenkten Spielen finden sich auch spezielle Angebote für Spiele von Take Two, Team 17 oder Indie-Games. Wer beispielsweise die Wirtschaftssimulation Tropico bislang verpasst hat, kann Teil 6 in der El Prez Edition für 37 Euro mit einem Rabatt von 33 Prozent erstehen. Tropico 5 kostet nur 8 Euro und Tropico 4 gibt es sogar für 6,50 Euro. Fans japanischer Rollenspiele kommen hingegen mit Tales of Berseria (11 Euro), Tales of Symphonia (4,50 Euro) oder Tales of Zestiria (21 Euro) auf ihre Kosten.

Take Two steuert mit Borderlands, Civilization, GTA, Xcom, Mafia oder Bioshock ebenfalls viele Schnäppchen bei. Die Handsome Collection von Borderlands kostet mit 6 Euro beispielsweise satte 90 Prozent weniger, Civilization VI wird mit 72 Prozent Rabatt für 17 Euro angeboten und der Dauerbrenner GTA V ist für 14 Euro erhältlich. Team 17 bietet beispielsweise das kooperative Party-Spiel Overcooked 2 mit 35 Prozent Rabatt für 15 Euro an. Fans der Worms-Reihe sollten ebenfalls einen Blick riskieren, die unzähligen Ableger werden mit bis zu 82 Prozent Rabatt offeriert. Bei den zahlreichen Indie-Games fällt die Auswahl noch größer aus. Hier sollte jedoch vor dem Kauf noch einmal genau recherchiert werden.

