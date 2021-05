Neue Welle: Erpressermails fordern Schweigegeld - so läuft der fiese Angriff

Hans-Christian Dirscherl

Aktuell sind wieder verstärkt Erpressermails unterwegs, die Schweigegeld in Form von Bitcoins fordern. So läuft der Erpressungsversuch.

Vergrößern Erpressermails fordern Schweigegeld: So läuft der fiese Angriff © baranq/Shutterstock.com

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt vor einer alten Masche, die Cybergangster jetzt wieder zu Leben erweckt haben und damit erneut auf Opferjagd gehen: Erpresser-Mails in Zusammenhang mit angeblichen Pornovideos.

Demnach sind aktuell wieder Erpresser-Mails im Umlauf, mit denen Kriminelle „Schweigegeld“ in Form von Bitcoin erbeuten wollen. Die Cybergangster nutzen zunehmend berufliche Mailadressen und persönliche Nutzerdaten für ihre Erpressungsversuche. Wobei die Opferauswahl offensichtlich nach dem Zufallsprinzip erfolgt. Die Mailadressen stammen entweder aus frei zugänglichen Quellen oder werden erraten.

In den an die ahnungslosen Opfer geschickten Mails behauptet der Erpresser, dass sie die Angeschriebenen beim Anschauen von Pornoseiten im Internet gefilmt hätten. Das hätte der Erpresser geschafft, weil er ein professioneller Programmierer sei und den PC des Empfängers mit einem Trojaner-Virus infiziert habe. Angeblich könne er Antivirus-Programme umgehen und außerdem auf sämtliche Kontakte auf dem PC und in sozialen Netzwerken zugreifen.

Die Gangster drohen damit diese angeblichen Videos zu verbreiten. So eine Drohung liest sich dann zum Beispiel: „Ich habe einen Videoclip erstellt, der auf der linken Bildschirmseite zeigt, wie Sie an sich selbst herumspielen, während auf der rechten Seite das Pornovideo zu sehen ist, das Sie sich zu diesem Zeitpunkt angesehen haben. Ein paar Mausklicks würden ausreichen, um dieses Video an alle Ihre Kontakte und Freunde in den sozialen Medien weiterzuleiten“. Der Erpresser verlangt eine Zahlung von Bitcoins im Wert von 1.600 Euro an ein BTC-Wallet.

Diese Erpressungsmasche ist deutlich weniger raffiniert als die hier beschriebene Variante: Polizei warnt - es war einmal ein Weib, das zeigte seinen Unterleib .

Wer solche Erpresser-Mails erhält, braucht sich keine Sorgen zu machen und sollte natürlich auf keinen Fall auf die Geldforderung eingehen. Denn mit dieser neuen Porno-Erpressungswelle verhält es sich nicht anders als mit vergleichbaren Wellen in der Vergangenheit, wie wir sie zum Beispiel in " Erpresser-Mails: Wir haben dich beim Masturbieren gefilmt " beschreiben: Die Erpresser besitzen überhaupt kein verfängliches Material, mit dem sie irgendjemanden erpressen könnten. Denn obwohl diese Masche seit Jahren immer mal wieder aufgewärmt wird, ist der Verbraucherzentrale bisher kein Fall von tatsächlich veröffentlichten Videos bekannt. „Höchstwahrscheinlich sind das haltlose Drohungen, bei denen Betroffene nichts zu befürchten haben – selbst wenn sie wirklich Sex-Seiten im Internet besucht haben sollten“, beruhigt Kerstin Heidt, Juristin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

So schützen Sie sich gegen fiese Mails

Klicken Sie darin keine Links an, laden Sie nichts von den Mails herunter, öffnen Sie keine angehängten Dateien und antworten Sie nicht. Sondern löschen Sie einfach die Mail und reagieren Sie nicht weiter. Den Absender können Sie noch Ihrem Spamfilter hinzufügen.

Halten Sie Virenscanner und sonstige Schutzsoftware immer auf dem aktuellen Stand. Und decken Sie Ihre Webcam mechanisch ab, wenn Sie diese nicht benötigen.

Von Vorteil wäre eine Anzeige bei der Polizei, damit die Sicherheitsbehörden das Ausmaß der Erpresserwelle einschätzen können. Anzeige können Sie hier bequem online erstatten.



Erpresser drohen PC-Besitzern mit Veröffentlichung von Pornos

Erpressermails fordern Bitcoins für Pornos gucken

Bayerische Polizei schnappt Porno-Mail-Erpresser