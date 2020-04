Neue Spiele unter 20 Euro im Playstation Store

Michael Söldner

Im Playstation Store stehen 171 Spiele für PS4 mit satten Rabatten und unter 20 Euro Kaufpreis zur Verfügung.

Vergrößern Im Playstation Store locken 171 Spiele unter 20 Euro. © playstation.com

Das verlängerte Wochenende steht vor der Tür. Wer sich noch mit ein paar Spiele für seine PS4 eindecken möchte, bekommt mit der aktuellen Rabattaktion im Playstation Store eine gute Gelegenheit dazu. Der Sale unter dem Titel „Spiele unter 20 Euro“ umfasst 171 Games aus unterschiedlichsten Genres für kleines Geld. Highlight ist sicherlich der Ego-Shooter Far Cry 5 für 15 statt 70 Euro. Das auch kooperativ spielbare Abenteuer setzt auf das bewährte Ubisoft-Prinzip: Lager befreien, Nebenaufgaben absolvieren und sich dabei in der offenen Welt verlieren. Prügelspielfans kommen hingegen mit Tekken 7 für 10 statt 50 Euro auf ihre Kosten. Rennspielfans sollten hingegen über den Kauf von F1 2019 für 15 statt 70 Euro nachdenken.

Wer das letzte God of War verpasst hat, kann nun mit 25 Prozent Rabatt für 15 statt 20 Euro zuschlagen. Hitman kostet in der GOTY-Edition nut 9 statt 60 Euro. Das Open-World-Game Watch Dogs 2 kostet im Rahmen der Aktion nur 17 statt 70 Euro. Kooperativen Spielspaß vor dem TV verspricht auch Don‘t Starve Together für 7,50 statt 15 Euro. VR-Spieler können beim Kauf von L.A. Noire: The VR Case Files die Hälfte sparen und nur noch 15 Euro zahlen. Daneben steht noch Wolfenstein: Cyberpilot für VR-Spieler bereit. Dank 50-Prozent-Ersparnis werden nur noch 10 Euro fällig. Grafisch beeindruckt das recht kurze Spiel, Doom VFR bietet dennoch die bessere Baller-Action für VR-Liebhaber.

Spiele unter 20 Euro im Playstation Store anschauen