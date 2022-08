Neue Sony-Website für Playstation-Spiele für PC

Michael Söldner

Mit einer eigenen Webseite will Sony die bereits für den PC portierten Spiele der Playstation-Plattform bewerben.

Vergrößern Sony wirbt auf eigener Webseite für PC-Portierungen von Playstation-Spielen. © playstation.com

Noch vor einigen Jahren waren Spieler auf PC und Playstation klar voneinander getrennt. Die Exklusivspiele von Sony sollten schließlich neue Playstation-Käufer anlocken und standen entsprechend nicht für Windows zur Verfügung. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert, Sony bietet auch viele seiner einst exklusiven Blockbuster für den PC an. Mit einer eigenen Webseite will Sony Interactive Entertainment nun die bereits portierten sowie kommende Playstation-Titel bei PC-Spielern anpreisen.

Bislang fünf Spiele erhältlich

Auf der entsprechenden Webseite finden sich bereits veröffentlichte und auch noch kommende Spiele für den PC. Die Portierungen seien laut Sony über Steam oder den Epic Games Store erhältlich, ein zusätzlicher Playstation-Account ist für den Kauf also nicht nötig. Bislang werden hier fünf Spiele angepriesen. Zu den Highlights gehört sicherlich das seit Januar 2022 für den PC angebotene Actionspiel “God of War“. Schon seit 2020 steht hingegen das Action-Adventure “Horizon Zero Dawn“ in der Complete Edition für Windows-Spieler bereit. Dazu kommen das Action-Adventure “Days Gone“, das Multiplayerspiel “Predator: Hunting Grounds“ sowie der kooperative Twin-Stick-Shooter “Helldivers“.

“Spider-Man“ erscheint heute

Nicht alle Spiele wurden dabei direkt von Sony entwickelt. Im Falle von “Predator: Hunting Grounds“ und “Helldivers“ tritt Sony lediglich als Publisher auf. Die Seite wirbt zudem für noch erscheinende PC-Portierungen wie “Marvel's Spider-Man: Miles Morales“ (Herbst 2022), “Marvel's Spider-Man Remastered“ (12. August) oder die “Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ (2022). Lediglich durch Gerüchte bestätigt wurden hingegen Umsetzungen des Ballerspiels “Returnal“ sowie des Action-Adventures “The Last of Us Part I“.

“Marvel’s Spider-Man Remastered“ für PC bei Steam anschauen

“Marvel’s Spider-Man Remastered“ für PC im Epic Games Store anschauen