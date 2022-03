Neue Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Google hat mit einem Update für Chrome 99 mehrere Sicherheitslücken geschlossen. Hersteller anderer Chromium-basierter Browser haben Updates bereitgestellt, um diese Schwachstellen ebenfalls zu beheben.

Vergrößern Chromium-basierte Browser

Das jüngste Update auf Chrome 99.0.4844.74 vom 15. März beseitigt 11 Schwachstellen im Google-Browser und dessen quelloffener Basis Chromium. Darunter ist eine als kritisch eingestufte Sicherheitslücke (CVE-2022-0971). Mehrere Hersteller Chromium-basierter Browser haben inzwischen mit entsprechenden Sicherheits-Updates nachgezogen. Dies sind bislang Microsoft Edge, Brave und Vivaldi – Opera braucht auch diesmal wieder länger.



Die Schnellsten waren die Brave-Entwickler. Kaum einen Tag nach Googles Chrome-Update haben sie Brave 1.36.116 ausgeliefert, allerdings nur für Windows und Linux. Die Bereitstellung von Brave 1.36.117 für macOS hat einen Tag länger gebraucht. Beide basieren wie die aktuelle Chrome-Version auf Chromium 99.0.4844.74.



▶Die neuesten Sicherheits-Updates



Vivaldi hat es am 16. März – wie schon mehrfach zuvor – vorgezogen, weiterhin die ältere Chromium-Generation einzusetzen. In Vivaldi 5.1.2567.66 steckt Chromium 98.0.4758.136. Darin sind die aktuellen Sicherheits-Updates jedoch ebenfalls enthalten.



Microsoft hat seine neue, auf Chromium 99.0.4844.74 basierende Edge-Version 99.0.1150.46 am 17. März veröffentlicht. Neben den Chromium-Lücken hat Microsoft auch noch eine Edge-spezifische Schwachstelle ( CVE-2022-26899 ) beseitigt. Microsoft weist sie als hohes Risiko aus – ein Angreifer könnte sich höhere Berechtigungen verschaffen. Entdeckt und gemeldet hat diese Schwachstelle einmal mehr David Erceg.



Die neueste Opera-Version 84.0.4316.42 ist zwar ebenfalls am 17. März erschienen, basiert jedoch noch immer auf Chromium 98.0.4758.189. Damit erhält sich Opera etliche Sicherheitslücken, die in zwei zwischenzeitlichen Chrome-Updates gestopft wurden.



Am 29. März will Google Chrome 100 veröffentlichen, am 26. April soll Chrome 101 folgen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: