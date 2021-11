Neue Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Google hat zwei 0-Day-Lücken in Chrome 95 geschlossen. Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser haben rasch nachgezogen und ebenfalls Updates bereitgestellt, um diese Schwachstellen zu beseitigen.

Vergrößern Updates für Chromium-basierte Browser

Am 28. Oktober hat Google mit dem Update auf Chrome 95.0.4638.69 acht Sicherheitslücken gestopft, darunter auch zwei, die bereits für Angriffe ausgenutzt werden. Etliche andere Browser-Hersteller setzen wie Google mit Chrome auf die quelloffene Chromium-Basis. Einige haben recht schnell mit Updates nachgezogen, namentlich Brave, Microsoft und Vivaldi.



Brave hat am 29. Oktober für seinen gleichnamigen Browser ein Update auf die Version 1.31.88 bereitgestellt, die wie Chrome auf Chromium 95.0.4638.69 basiert. Microsoft hat am gleichen Tag Edge 95.0.1020.40 mit (laut Security Update Guide) derselben Chromium-Basis veröffentlicht. Diese Edge-Version meldet jedoch in der Browser-Kennung (User-Agent) „Chrome/95.0.4638.54“. Das ist vermutlich der Eile geschuldet.



Vergrößern Edge 95.0.1020.40 mit falschem(?) User-Agent

Vivaldi hat seinen Browser ebenfalls am 29. Oktober auf Version 4.3.2439.63 aktualisiert. Diese Browser-Version nutzt noch Chromium 94, jedoch die recht neue Version 94.0.4606.114. Die Entwickler haben nach eigenen Angaben Sicherheits-Updates aus dem Chromium-Projekt eingebaut. Das heißt, sie haben, wie schon früher, die Fehlerkorrekturen aus Chromium 95 auf Chromium 94 zurück portiert.



▶Die neuesten Sicherheits-Updates



Die aktuelle Opera -Version 80.0.4170.72 vom 27. Oktober basiert auch noch auf Chromium 94. Allerdings handelt es sich um Chromium 94.0.4606.81, eine deutlich ältere Version, die noch weitere Sicherheitslücken aufweist. Opera ist somit schon mehr als ein Sicherheits-Update im Rückstand.



Am 16. November soll Chrome 96 erscheinen, erst am 4. Januar soll Chrome 97 folgen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: