Neue Sicherheits-Updates für Chromium-Browser

Frank Ziemann

Nachdem Google zwei neue 0-Day-Lücken in Chrome geschlossen hat, mussten die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser nachziehen und haben ebenfalls Sicherheits-Updates bereitgestellt.

Vergrößern Sicherheits-Updates für Chromium-Browser

Google hat kürzlich ein wichtiges Sicherheits-Update für Chrome veröffentlicht. Darin haben die Entwickler unter anderem zwei Schwachstellen beseitigt, für die bereits Exploit-Code im Umlauf ist. Das Update auf Chrome 94.0.4606.71 schließt diese und weitere Sicherheitslücken. Etliche andere Browser-Hersteller setzen wie Google mit Chrome auf die quelloffene Chromium-Basis und müssen stets mit Updates nachziehen.



Microsoft (Edge), Brave und Vivaldi haben rasch reagiert und bereits am 1. Oktober Updates bereitgestellt. Mit Edge 94.0.992.38 baut Microsoft dabei wie Brave 1.30.87 auf die Chromium-Version 94.0.4606.71. Beide sind damit wieder auf dem gleichen Stand wie Chrome.



Vivaldi ist wie schon beim letzten Mal einen anderen Weg gegangen. Die Entwickler um Ex-Opera-Chef Jon von Tetzchner haben die Sicherheits-Patches für Chromium 94 auf Chromium 93 zurückportiert. Vivaldi 4.2.2406.54 basiert auf Chromium 93.0.4577.99, dennoch sind alle bislang aus Chrome 94 bekannten Sicherheitslücken geschlossen.



Bei Opera dauert es mal wieder etwas länger, ohne dass ein passender Schokoriegel zur Hand wäre. Die aktuelle Opera-Version 79.0.4143.72 basiert noch immer auf Chromium 93.0.4577.82. Sie enthält somit noch etliche Sicherheitslücken, einschließlich dreier 0-Days, die in den anderen genannten Browsern bereits geschlossen sind.



Am 19. Oktober soll Chrome 95 erscheinen und, der neuen Vier-Wochen-Kadenz folgend, ist am 16. November Chrome 96 an der Reihe.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: