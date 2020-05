René Resch

Laut Gerüchten bereitet AMD eine Einführung eines Upgrades seiner Ryzen-3000-CPUs mit erhöhten Taktraten vor. Die neuen CPUs sollen dabei schon im Juli 2020 erscheinen.

Vergrößern Neue Ryzen 3000 XT-CPUs wohl schon im Juli © AMD

In einem Bericht von Wccftech sind Gerüchte bezüglich neuer Ryzen-CPUs von AMD aufgetaucht. Die Gerüchte beziehen sich dabei auf drei neue Ryzen-3000-CPUs auf Basis der Zen-2-Architektur, die als XT-Versionen mit angehobenen Taktfrequenzen erscheinen sollen. Den Namenszusatz „XT“ gab es bisher nur bei Radeon-Grafikkarten.

So sollen die CPUs Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT sowie ein Ryzen 5 3600 XT geplant sein und schon am 16. Juni 2020 offiziell angekündigt werden. In den Handel sollen es die CPUs dann ab 7. Juli 2020 schaffen. An der ursprünglichen Kernanzahl der CPUs soll sich zur X-Generation nichts ändern, lediglich die Taktfrequenzen des Basis- und Turbo-Taktes werden bei den XT-CPUs erhöht.



Ryzen 5 3600 XT - Basistakt: 4,0 GHz Turbo: 4,7 GHz statt bisher 3,8/4,4 GHz

Ryzen 7 3800 XT - Basistakt: 4,2 GHz Turbo: 4,7 GHz statt bisher 3,9/4,5 GHz

Ryzen 9 3900 XT - Basistakt: 4,1 GHz Turbo: 4,8 GHz statt bisher 3,8/4,6 GHz

AMD will keinen Boden an Intel verlieren

Der Grund für das Überarbeiten der Ryzen-3000-Serie könnten die kürzlich veröffentlichten Intel Core 10000-„Coment Lake-S“-CPUs sein. Diese unterstützen zum ersten Mal durchgängig SMT (Hyper-Threading). AMD hat hier ein Alleinstellungsmerkmal verloren, zudem hat Intel seine Taktraten anheben können. Damit AMD hier keinen Boden an Intel verliert, sollten die neuen CPUs diese Makel wieder ausgleichen – so lange, bis die neuen Zen-3-CPUs wohl im September erscheinen sollen.

Die Preise für die neuen CPUs sollen sich dabei nicht großartig gegenüber den aktuellen X-Varianten ändern. Der Ryzen 5 3600 X liegt aktuell bei ca. 200 Euro, der Ryzen 7 3800X bei ca. 340 Euro und der Ryzen 9 3900X bei ca. 440 Euro. Die Preise für die neuen CPUs werden sich wohl ähnlich einpendeln, die X-Varianten dürften dann im Preis fallen.