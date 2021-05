Neue Rücknahme-Regeln für Elektronikschrott

Michael Söldner

Ab Januar 2022 müssen auch Discounter beim Kauf eines TV-Geräts das Altgerät zurücknehmen und entsorgen.

Vergrößern Ein neuer TV beim Discounter berechtigt künftig auch zur Rückgabe des Altgeräts. © lg.com

Jährlich landen tonnenweise ausrangierte Elektronikgeräte im Hausmüll. Mit neuen Rücknahme-Regeln will der deutsche Gesetzgeber diese Müllberge in Zukunft etwas reduzieren. Elektronikschrott müssen demnach künftig auch die meisten Discounter oder Supermärkte zurücknehmen. Primär geht es dabei um Kleingeräte mit einer Kantenlänge von 25 Zentimetern. Dies schließt etwa Geräte wie einen Fön, einen Toaster, Smartphones oder Radios ein. Die betroffenen Discounter sind aber nur in der Pflicht, wenn ihre Ladenfläche mindestens 800 Quadratmeter beträgt. Zudem müssen die betroffenen Geschäfte regelmäßig Elektronik anbieten. In Anbetracht der vielen Angebote bei Lidl, Aldi, Edeka oder Netto dürfte dies wohl die meisten Discounter einschließen.

Es ist dabei unerheblich, ob die Geräte auch im konkreten Geschäft gekauft wurden. Stattdessen kommt ab 2022 ein System zum Einsatz, welches schon aus dem Fachhandel bekannt ist: Bietet beispielsweise Penny ein TV-Gerät an, so muss der Discounter beim Kauf auch das Altgerät zurücknehmen. Der Weg zum Wertstoffhof kann hier also entfallen. Die Regelung soll ab Januar 2022 in Kraft treten, kleinere Geschäfte sind von der Neuregelung hingegen nicht betroffen. Der Online-Handel ist schon länger Teil dieses Systems, soll die Rücknahme aber künftig unkompliziert und kostenfrei anbieten und diesen Service auch aktiv bewerben. Deutschland will mit den neuen Änderungen auf die Vorgaben der EU zum Recycling reagieren, die bislang nicht eingehalten werden können. Laut Richtlinie müssen 65 Prozent aller Elektro- und Elektronik-Altgeräte gesammelt werden. Deutschland liegt hier nur bei 43 Prozent. Speziell Kleingeräte seien hierbei ein Problem, sie würden noch zu oft im Hausmüll verklappt. Sollte der Plan der Regierung nicht aufgehen, droht ein Pfandsystem beim Kauf neuer Geräte.

