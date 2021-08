Neue Playstation-5-Version schlechter – der Grund

René Resch

Im Handel ist eine überarbeitete Variante der Playstation 5 aufgetaucht, die im Vergleich deutlich wärmer wird.

Vergrößern Überarbeitete Playstation 5 wird deutlich heißer © Sony

Vor kurzem ist eine überarbeitete Variante von Sonys Playstation-5-Konsole aufgetaucht. Die in Australien und Japan in den Handel gelangte Revision der Konsole hat jedoch wohl mehr Nachteile als Vorteile.

Neue Konsolen-Version bis zu 5 Grad wärmer

Der Youtuber Austin Evans hat das neue Modell dabei etwas genauer unter die Lupe genommen. Da die neue Iteration um rund 300 Gram leichter als das Vorgängermodell ist, muss Sony irgendwo an Material gespart haben. Beim Öffnen der Playstation 5 wurde auch relativ schnell klar, was sich Sony eingespart hat: Der neue Kühlkörper ist deutlich kleiner und wurde mit weniger Kupfer ausgestattet und auch die Lüfter haben ein leicht abgeändertes Design bekommen.

Beim Betrachten der ausgehenden Hitze mit einer Wärmebildkamera hat Evans gemessen, dass die neue Version zwischen 3 und 5 Grad wärmere Luft nach außen transportiert.

Evans sieht die Veränderung kritisch

Evans selbst hält die Veränderungen an der Konsole für negativ. Die neue Version sei billiger in der Herstellung und bietet deutlich weniger Kühlleistung. Eine heißere Konsole muss nicht zwangsweise heißen, dass es beim Spielen zu Problemen kommt. Noch ist unklar, welche Auswirkungen die neuen Versionen beim Spielen unter Last auftreten und sich die Wärmeentwicklung auf die Leistung auswirkt. Dazu werde es sicherlich bald Vergleichstest geben.



Weiter kleine Veränderungen seien bei der Wi-Fi-Karte und bei den Antennen zu finden. Verbessert wurde der Stand der Konsole.

