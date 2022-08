Neue Playstation-5-Variante aufgetaucht – Die Unterschiede

René Resch

In Australien ist eine neue Version der PS5-Konsole veröffentlicht worden. Die Unterschiede lesen Sie hier.

Vergrößern Neue PS5-Variante aufgetaucht – Die Unterschiede © Sony

Von japanischen Einzelhändlern wurde kürzlich bekannt gegeben, dass ab dem 15. September 2022 ein neues Playstation-5-Modell mit der Bezeichnung CFI-1200 auf den Markt kommen soll. In Australien wurde das neue Konsolen-Modell bereits jetzt gesichtet.

Der Trend scheint sich hier fortzuführen und Australien ist wieder das erste Land, das die neuen PS5-Varianten erhält. Im Speziellen handelt es sich um die Modelle CFI-1202B (digitale Variante) sowie CFI-1202A (Disc-Konsole). Die Unterschiede zu den Vorgänger-Varianten, die von dem australischen Onlineportal Press-Start stammen, erklären wir Ihnen hier.

Unterschiede zu Vorgänger-Konsolen

Die Unterschiede im Inneren der Konsole sind noch nicht wirklich bekannt. Einziger offensichtlicher Unterschied: das Gewicht. Die digitale Variante ist mit 3,4 Kilogramm rund 200 Gramm leichter als der Vorgänger, bei der Disc-Version beträgt der Unterschied sogar 300 Gramm. Diese wiegt nun 3,9 Kilogramm. Da diese Variante bereits die zweite Iteration ist, die an Gewicht verlor, beträgt der Unterschied zur Release-PS5 bei der digitalen Version schon ein halbes Kilo und bei der Disc-Version sogar 600 Gramm:

Release-Variante: Disc: 4,5 kg / Digital: 3,9 kg

PS5-Iteration aus dem Jahr 2021 : Disc: 4,2 kg / Digital: 3,6 kg

PS5-Iteration aus dem Jahr 2022: Disc: 3,9 kg / Digital: 3,4 kg

Was sich im Detail im Inneren der Konsole verändert hat, ist also noch nicht bekannt. Im letzten Jahr wurde etwa der Kühlkörper getauscht, was zu einem Gewichtsverlust führte, die Konsole jedoch auch deutlich wärmer wurde.

Ob ein ähnliches Szenario auch bei der 2022-Variante zu erwarten ist, bleibt abzuwarten. Weitere Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht verfügbar. Ob auch die kürzliche Preiserhöhung, neben weltweit hohen Inflationsraten auch mit den neuen Teilen im Inneren der PS5 zu tun haben, ist ebenfalls nicht sicher. Mehr zur Preiserhöhung lesen Sie in unserem Artikel hier: