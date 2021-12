Hans-Christian Dirscherl

Seit dem letzten Wochenende kursieren neue Phishingmails. Dabei stehen zwei Banken im Fokus der Betrüger.

Vergrößern Neue Phishingmails: Diese Banken sind betroffen © Pheelings media/Shutterstock.com

Commerzbank-Phishingmails

Aktuell versuchen Cybergangster Kunden der Commerzbank in die Falle zu locken. Davor warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Die Mails tragen die Betreffzeile „Sicherheitshinweise Commerzbank“ und das Logo der Commerzbank. In der Phishingmail, die vorgibt von der Commerzbank zu stammen und nur allgemein an „Sehr geehrte Damen & Herren“ adressiert ist, wird dann behauptet, dass das Benutzerkonto des Empfängers gesperrt worden sei. Begründung: Der Empfänger habe den Bestätigungsprozess noch nicht durchlaufen. Unter dem kurzen Text folgt dann ein großer blauer Button mit der Aufschrift „Jetzt Bestätigen“. Wer darauf klickt, landet auf einer Webseite, auf der man seine Logindaten eingeben soll. Diese fallen dann den Cybergangstern in die Hände.

PSD-Bank-Phishingmails

Ähnliche Phishingmails kursieren seit dem letzten Wochenende auch zur PSD-Bank. Ihre Betreffzeile lautet "Neue wichtige Nachricht", die Anrede ist ebenfalls ganz allgemein gehalten: „Sehr geehrter Kunde“ und der Text in der Mail ist genauso wie bei der Commerzbank-Phishingmail sehr kurz. Der Inhalt dieser Phishingmail ist allerdings ein ganz anderer. Darin wird behauptet, dass die „Karte“ des Empfängers unrechtmäßig von einer IP-Adresse aus und ohne Erlaubnis des Besitzers benutzt worden sei. Deshalb müsse der Empfänger auf den unten stehenden Link (hinter einem grünen Button) klicken, um ein „sicheres“ Browserfenster zu öffnen und den Anweisungen zu folgen, um seine Karte vor Betrug zu schützen.

In letzter Zeit kursierte eine riesige Menge von Phishingmails zu unterschiedlichen Themen.



